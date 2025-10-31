Культурный бренд Беларуси! В Минске стартовал международный кинофестиваль «Лістапад»

Минск – в лучах софитов и вспышках фотокамер. На красной дорожке Дворца Республики – звезды мирового кино, режиссеры, актеры и почетные гости. Стартовал 31-й Минский международный кинофестиваль «Лістапад» – главное кинособытие осени, которое с каждым годом становится масштабнее и узнаваемее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей и участников кинофестиваля поздравил Президент. Глава государства отметил, что это мероприятие является знаковым масштабным событием, настоящим праздником добра и духовности, а также местом дружеских встреч, где царят красота и высокое искусство. Во Дворце Республики проходит торжественная церемония открытия. На месте событий – наша коллега Виолетта Шаблинская.

Фестиваль больше чем за три десятилетия стал культурным брендом Беларуси, наполненным предвкушением встреч с искусством и знакомством с новыми кинематографическими шедеврами. В первых форумах принимали участие фильмы из России, Украины, Казахстана и Азербайджана. Со временем кинофестиваль расширился, завоевал авторитет, а в 2003 году и вовсе получил статус международного.

В рамках кинофестиваля пройдет 8 конкурсных программ. Жюри представят игровое, неигровое, анимационное кино, фильмы для детской и юношеской аудитории. Впервые в этом году в конкурсе лент примут участие и короткометражки. Всего зритель увидит свыше 150 фильмов из более 40 стран.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Беларусь представлена во всех номинациях без исключения. Понятное дело, что нас будут оценивать наравне со всеми, само собой. А там тоже, я вам скажу, очень сильные участники. Заявок было около 4 тысяч, а в конкурсной программе всего 157. Это очень серьезное испытание будет для жюри.

Карен Шахназаров, кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»:

«Лістапад» очень искренний, душевный, как это свойственно белорусскому народу. Нету позерства, коммерции.