«Передайте им привет» – Лукашенко о сотрудничестве с польскими спецслужбами

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас с поляками были контакты. Они просят там этих почобутов, шпионов признают, они задержаны, отдайте. Мы им говорим: ну хорошо, там два-три человека наших есть. Возвращайте, произведем обмен. Тоже ж семьи там и так далее. Разведка была везде. Она была, есть и будет. Я признаю это, уважаю. Ну хорошо, обменяем. Почобута хотите? Или как его там фамилия? Ну, мы готовы пойти и на это. Ой, спасибо вам и прочее. Мы готовы с вами разговаривать. Это опять такая информация закрытая. Ну, коль уже зашел разговор, мы открываем пункты пропуска, еще чего-то. Вчера к ночи мне докладывает КГБ. Нет, они отступили от этой позиции в знак солидарности с Литвой за эти вот шарики. Я говорю, передайте им привет. Отступили, ну и мы отступили. Мы на паузу ставим. Когда созреете, приходите, будем с вами разговаривать. Мы открыты к этому диалогу и к этому разговору без нагнетания ситуации. Не потому, что лоб в лоб. Это не надо. Я не сторонник этого.

Всегда надо искать компромиссы. Но отступать можно. Отступать можно до стенки, пока ты не упрешься во что-то. Ну я отступаю. Но это стенка – все. И потом, если ты им делаешь какие-то шаги, ну такие по-деревенски человеческие шаги, они этого не понимают. Они понимают это как слабость, понимаете? И американцы, и все другие. Да не в слабости дело, а дело в том, что я не могу дальше отступить. Не могу, потому что я американцев… У меня свои люди есть, которые оценивают меня по конкретным шагам. Они видят: а, Лукашенко там этого освободил. А зачем? А не надо, пускай бы сидел. Они же не обладают той информацией. А я глаза в глаза им не могу это все рассказать. Я американцам говорю: вы меня поймите. Ну, Трамп, говорю, так же действует.

Читайте также:

Лукашенко про «Орешник»: на Западе должны понимать, что мы можем бахнуть, если будет плохо

Лукашенко: мы не будем ввязываться в войну, если нас не будут трогать – я вам обещаю

Американцы потребовали извинений за инцидент с шарами на литовской границе – рассказал Лукашенко