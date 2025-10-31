Азарёнок о Протасевиче: белорусский КГБ переигрывает иностранные спецслужбы на 5-7 очков вперёд

Григорий Азаренок, СТВ:

На самом деле, если есть специальная служба, то, естественно, она занимается безопасностью государства. Я, может быть, для кого-то открываю какие-то страшные тайны, но вообще любой персонаж, закончивший хотя бы пять классов, прекрасно понимает, что есть агентурная работа, есть работа по внедрению и так далее. И во все структуры, которые так или иначе пытаются бороться с государством, всегда внедряются свои агенты. Это нормально, это банальная практика.

Так вот, где встречались все деятели оппозиции? Они встречались всегда в приемной товарища майора. А что, экстремистская террористическая наша гнида сама по себе делала, например, простыни про то, какой плохой там Чуденцов? Она сама по себе это делала? Или вдруг ни с того ни с сего топила того или иного деятеля оппозиции? Ой, Артем Горбацевич, як так? Як так здарылася? Дынько, як так здарылася? Ну, конечно, вы все честные борцы за демократию, конечно. Только единственная и любимая игра была, соревнования оппозиционеров – это соревноваться, у кого круче куратор, у кого с большими звездами куратор. Это что, секрет?

Я вам даже сегодня видосик закинул, как один небезызвестный человек, разваливший театр, рассказывает на одном из каких-то мероприятий, приемах, еще где-то, говорит: у нас, у дипломатов, говорят, что бывших не бывает. Слушайте, а вы вообще соображаете, кем надо быть, чтобы стать пресс-секретарем МИДа, министром? Думайте, я просто накидываю. Кому вы доверились, кому вы все свои данные слали?

Факт в том, что белорусское государство и белорусский КГБ переигрывают иностранные спецслужбы на 5-7 очков вперед. И так должно быть.

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