Литва ввела режим ЧП, а польские крестьяне сами идут помогать беженцам. Как развивается миграционный кризис?

Новости Беларуси. Одна из главных тем мировой повестки – Афганистан. Ситуация в этой стране спровоцировала массовое бегство жителей в другие государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседние страны усиливают приграничный контроль, отдельные отгораживаются от потока мигрантов стенами, а Евросоюз активно спорит, что делать с угрозой нового миграционного кризиса, который, к слову, напрямую коснулся и нашей страны. Сейчас только между Польшей и Беларусью в нейтральной зоне остаются несколько десятков беженцев. Юлия Бешанова собрала факты и международную реакцию.

В августе выпуски новостей всех ведущих телеканалов обошли жуткие кадры из белорусского пограничья, словно хроника времен войны, только в цветном, современном варианте. Избитые и покалеченные тела, растерянные лица – в таком виде в Беларусь попадали беженцы, ищущие лучшей доли в «демократических» странах Евросюоза.

Первой с наплывом тысяч нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока столкнулась Литва, в июле даже ввела на границе режим ЧП и начала сооружать заграждения. С начала августа литовские пограничники стали силой выдворять нелегалов обратно. Ну, как выдворять – выбрасывать на нашу территорию полуживыми. Это если повезло. И вот, на неделе поток к прибалтийским рубежам чуть схлынул – сарафанное радио о «нежном» приеме литовцами информацию распространило быстро – но тут «прорвало» польскую плотину. Что на самом деле происходит с мигрантами на белорусской границе? Спросили у Госпогранкомитета

И, вроде, Польша даже готова помочь разрешить кризис, но не обольщаемся. Готова на словах, но не принять беженцев, и вот уже нам, по соседски, через колючую проволоку протягивает руку, мол, поможем палатками, кроватями и прочим необходимым, но только размещать нелегалов будем на вашей белорусской территории. ООН призвала Польшу забрать мигрантов, застрявших на границе с Беларусью. В ответ «паньство» грозится построить забор высотой в два с половиной метра. А что? Опыт то имеется.

Дуня Миятович, комиссар ООН по правам человека:

Очень важно, чтобы члены Совета Европы, сталкиваясь с миграционными вызовами, соблюдали стандарты, предусмотренные в Европейской конвенции по правам человека и в Конвенции о беженцах 1951 года, а также в других основных юридических документах.

На линии белорусско-польской границы, а значит, нигде – в лесу уже больше двух недель находятся 32 человека. И там не только крепкие мужчины – женщины и дети. Все они безрезультатно стучатся в закрытые ворота Евросоюза. Правда, ворота эти периодически приоткрываются, чтобы с размаху ударить кулаком по тем, кого сами и позвали. Польские пограничники ничего не изобретают, берут пример не только с литовских коллег, но и используют известный еще с нацистских времен рецепт – устрашение, физическая расправа, травля служебными собаками. Управление ООН по делам беженцев просит Польшу принять мигрантов из Ирака и Афганистана у себя, предоставить им медицинскую и юридическую помощь, а также психологическую и социальную поддержку. В соответствии со своей конституцией и международным правом Варшава должна это сделать. Анатолий Глаз: Как будто Беларусь не суверенное государство и ответа ждать не нужно. А зачем этот конвой направлен?

Оставим дипломатическую дуэль и вернемся к беженцам и полякам. Последние, конечно, гостеприимством к нелегалам не отличаются. Эта страна, несмотря на членство в ЕС, стремится оставаться моноэтнической, а «неправильные» нации этому явно мешают. При этом за афганцев заступились польские крестьяне. Затеяли драку со «стражами граничными». Смотреть на издевательства над женщинами и детьми даже у несентиментальных польских «людей от земли» просто не хватило сил. В итоге фермеры забрали нелегалов к себе. Мусиенко: ощущение, что министру иностранных дел Литвы придется в «Талибан» ехать, договариваться

Мы нуждаемся в помощи, потому что они такие равнодушные. Дети все болеют, у нас нет еды. Мы так устали, плохо себя чувствуем, и нам никто не помог.

Тем, с каким ожесточением и даже озверением Польша и Литва пытается сохранить и отстоять свое право на чистоту нации, возмущены не только простые люди. Миграционный кризис требует «человеческого и евангельского» ответа, независимо от правовых аспектов. С такими словами к полякам обратились епископы Миграционной комиссии при Польской епископской конференции.

Но набожным полякам даже ксендзы сейчас не указ. Только за минувшую ночь из Польши выдворили 15 групп мигрантов. Семь до часа ночи и восемь после. Не провожали, а гнали, как стадо, погоняя и избивая. Интересный нюанс: еще в начале августа на границу Литвы с Беларусью по приглашению литовских властей были направлены около сотни офицеров Европейской службы пограничной и береговой охраны. Свое мастерство европограничники в последние годы оттачивали на Греции и Италии, в первую очередь на их морских границах с Турцией и Ливией. Именно там сформировался стиль работы, который правозащитники критикуют как чрезмерно жесткий. Но когда это останавливало самые демократичные страны? В планах даже глобальное изменение законодательства. Правда, оно может криминализировать обстановку на границе и затруднить подачу ходатайства о предоставлении убежищ. Но кого это сейчас останавливает? Работа над изменениями в законодательство уже ведется. Что говорят польские власти о мигрантах на границе?