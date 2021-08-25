Прямой эфир

Литва ввела режим ЧП, а польские крестьяне сами идут помогать беженцам. Как развивается миграционный кризис?

25 августа 2021 19:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Одна из главных тем мировой повестки – Афганистан. Ситуация в этой стране спровоцировала массовое бегство жителей в другие государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседние страны усиливают приграничный контроль, отдельные отгораживаются от потока мигрантов стенами, а Евросоюз активно спорит, что делать с угрозой нового миграционного кризиса, который, к слову, напрямую коснулся и нашей страны. Сейчас только между Польшей и Беларусью в нейтральной зоне остаются несколько десятков беженцев.

Юлия Бешанова собрала факты и международную реакцию.

Литва ввела режим ЧП, а польские крестьяне сами идут помогать беженцам. Как развивается миграционный кризис?-1

В августе выпуски новостей всех ведущих телеканалов обошли жуткие кадры из белорусского пограничья, словно хроника времен войны, только в цветном, современном варианте. Избитые и покалеченные тела, растерянные лица – в таком виде в Беларусь попадали беженцы, ищущие лучшей доли в «демократических» странах Евросюоза.

Литва ввела режим ЧП, а польские крестьяне сами идут помогать беженцам. Как развивается миграционный кризис?-4

Первой с наплывом тысяч нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока столкнулась Литва, в июле даже ввела на границе режим ЧП и начала сооружать заграждения. С начала августа литовские пограничники стали силой выдворять нелегалов обратно. Ну, как выдворять – выбрасывать на нашу территорию полуживыми. Это если повезло. И вот, на неделе поток к прибалтийским рубежам чуть схлынул – сарафанное радио о «нежном» приеме литовцами информацию распространило быстро – но тут «прорвало» польскую плотину.

Что на самом деле происходит с мигрантами на белорусской границе? Спросили у Госпогранкомитета

Литва ввела режим ЧП, а польские крестьяне сами идут помогать беженцам. Как развивается миграционный кризис?-7

И, вроде, Польша даже готова помочь разрешить кризис, но не обольщаемся. Готова на словах, но не принять беженцев, и вот уже нам, по соседски, через колючую проволоку протягивает руку, мол, поможем палатками, кроватями и прочим необходимым, но только размещать нелегалов будем на вашей белорусской территории. ООН призвала Польшу забрать мигрантов, застрявших на границе с Беларусью. В ответ «паньство» грозится построить забор высотой в два с половиной метра. А что? Опыт то имеется.

Литва ввела режим ЧП, а польские крестьяне сами идут помогать беженцам. Как развивается миграционный кризис?-10

Дуня Миятович, комиссар ООН по правам человека:
Очень важно, чтобы члены Совета Европы, сталкиваясь с миграционными вызовами, соблюдали стандарты, предусмотренные в Европейской конвенции по правам человека и в Конвенции о беженцах 1951 года, а также в других основных юридических документах.

Литва ввела режим ЧП, а польские крестьяне сами идут помогать беженцам. Как развивается миграционный кризис?-13

На линии белорусско-польской границы, а значит, нигде – в лесу уже больше двух недель находятся 32 человека. И там не только крепкие мужчины – женщины и дети. Все они безрезультатно стучатся в закрытые ворота Евросоюза. Правда, ворота эти периодически приоткрываются, чтобы с размаху ударить кулаком по тем, кого сами и позвали. Польские пограничники ничего не изобретают, берут пример не только с литовских коллег, но и используют известный еще с нацистских времен рецепт – устрашение, физическая расправа, травля служебными собаками. Управление ООН по делам беженцев просит Польшу принять мигрантов из Ирака и Афганистана у себя, предоставить им медицинскую и юридическую помощь, а также психологическую и социальную поддержку. В соответствии со своей конституцией и международным правом Варшава должна это сделать.

Анатолий Глаз: Как будто Беларусь не суверенное государство и ответа ждать не нужно. А зачем этот конвой направлен?

Литва ввела режим ЧП, а польские крестьяне сами идут помогать беженцам. Как развивается миграционный кризис?-16

Оставим дипломатическую дуэль и вернемся к беженцам и полякам. Последние, конечно, гостеприимством к нелегалам не отличаются. Эта страна, несмотря на членство в ЕС, стремится оставаться моноэтнической, а «неправильные» нации этому явно мешают. При этом за афганцев заступились польские крестьяне. Затеяли драку со «стражами граничными». Смотреть на издевательства над женщинами и детьми даже у несентиментальных польских «людей от земли» просто не хватило сил. В итоге фермеры забрали нелегалов к себе.

Мусиенко: ощущение, что министру иностранных дел Литвы придется в «Талибан» ехать, договариваться

Литва ввела режим ЧП, а польские крестьяне сами идут помогать беженцам. Как развивается миграционный кризис?-19

Мы нуждаемся в помощи, потому что они такие равнодушные. Дети все болеют, у нас нет еды. Мы так устали, плохо себя чувствуем, и нам никто не помог.

Литва ввела режим ЧП, а польские крестьяне сами идут помогать беженцам. Как развивается миграционный кризис?-22

Тем, с каким ожесточением и даже озверением Польша и Литва пытается сохранить и отстоять свое право на чистоту нации, возмущены не только простые люди. Миграционный кризис требует «человеческого и евангельского» ответа, независимо от правовых аспектов. С такими словами к полякам обратились епископы Миграционной комиссии при Польской епископской конференции.

Литва ввела режим ЧП, а польские крестьяне сами идут помогать беженцам. Как развивается миграционный кризис?-25

Но набожным полякам даже ксендзы сейчас не указ. Только за минувшую ночь из Польши выдворили 15 групп мигрантов. Семь до часа ночи и восемь после. Не провожали, а гнали, как стадо, погоняя и избивая. Интересный нюанс: еще в начале августа на границу Литвы с Беларусью по приглашению литовских властей были направлены около сотни офицеров Европейской службы пограничной и береговой охраны. Свое мастерство европограничники в последние годы оттачивали на Греции и Италии, в первую очередь на их морских границах с Турцией и Ливией. Именно там сформировался стиль работы, который правозащитники критикуют как чрезмерно жесткий. Но когда это останавливало самые демократичные страны? В планах даже глобальное изменение законодательства. Правда, оно может криминализировать обстановку на границе и затруднить подачу ходатайства о предоставлении убежищ. Но кого это сейчас останавливает?

Работа над изменениями в законодательство уже ведется. Что говорят польские власти о мигрантах на границе?

Литва ввела режим ЧП, а польские крестьяне сами идут помогать беженцам. Как развивается миграционный кризис?-28

Это значит только одно – сами страны Евросоюза откровенно нервничают, особенно в связи с событиями в Афганистане. Боятся повторения миграционного кризиса 2015 года. По сути мы наблюдаем деградацию самого института Евросоюза. Когда громко заявляют о готовности помочь, а на деле действуют по принципу – кто угодно, только не мы. Это вместо того, чтобы вместе решать проблемы, которые сами же в регионе и создали.

# Беженцы # общество # Юлия Бешанова # Дуня Миятович # Сергей Мусиенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Работа над изменениями в законодательство уже ведётся. Что говорят польские власти о мигрантах на границе?
25 августа 2021 19:41

Работа над изменениями в законодательство уже ведётся. Что говорят польские власти о мигрантах на границе?

Анатолий Глаз: «Как будто Беларусь не суверенное государство и ответа ждать не нужно. А зачем этот конвой направлен?»
25 августа 2021 19:38

Анатолий Глаз: «Как будто Беларусь не суверенное государство и ответа ждать не нужно. А зачем этот конвой направлен?»

Ректор БарГУ: надо научить молодёжь сорбировать информацию в интернете
25 августа 2021 19:31

Ректор БарГУ: надо научить молодёжь сорбировать информацию в интернете