Александр Лукашенко: «Коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и вложения колоссальных средств села в лужу»
Новости Беларуси. 23 августа Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом белорусский лидер заявил на внеочередном саммите альянса.
Встреча прошла в формате видеоконференции по инициативе Владимира Путина.
В центре внимания лидеров стран ОДКБ – ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств – членов ОДКБ. Участие в саммите также принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Обсудили сегодня обстановку на таджикско-афганской границе, проблему беженцев и террористических угроз.
Лукашенко о беженцах на границе с Польшей: эти бедолаги находятся там без воды, без еды. Мне надо думать, что с ними делать
Ксения Худолей, корреспондент:
Очевидно, что последствия событий в Афганистане могут представлять угрозу для альянса ОДКБ в случае обострения ситуации. Потому встретиться онлайн лидеры решили раньше запланированного сентябрьского саммита. К тому же ответственность за свои военно-политические «рокировки» Запад, по всей видимости, нести не собирается.
А ряд общих проблем теперь непременно ляжет на плечи Организации Договора о коллективной безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы весьма настороженно, внимательно наблюдаем за происходящим в Афганистане. Ситуацию необходимо оценивать без эмоций, максимально реально и адекватно. Нам кажется, что, на первый взгляд, это гигантское поражение западной политики. Это действительно так, и прежде всего Соединенных Штатов. Однозначный пример того, к чему приводит бездумное вооруженное насаждение их так называемых принципов демократии. США и их союзники, как они часто поступают, совершенно наплевательски отнеслись к историческим, этнокультурным, религиозным особенностям государства и, самое главное, к интересам людей. Подтверждение тому – что творится в аэропорту Кабула.
Можно было бы сказать, что коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и вложения колоссальных средств села в лужу. Давайте будем думать, что это не совсем так. Нельзя сбрасывать со счетов возможный стратегический расчет на совершенно осознанный шаг США по созданию нестабильности в данном регионе, отчасти в зоне ответственности ОДКБ. Они создали проблемы и (как вы говорили – я поддерживаю это) сейчас перекладывают решение на других. При этом, по сути, еще пытаются выйти сухими из воды. Американцы это любят.
Нам надо выработать общую позицию. Надо отбросить всякие формальности и к саммиту в Душанбе, к чему нас призывает Эмомали Шарипович, подготовить эту общую позицию (читайте далее).