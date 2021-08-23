Александр Лукашенко: «Коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и вложения колоссальных средств села в лужу»

Новости Беларуси. 23 августа Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом белорусский лидер заявил на внеочередном саммите альянса. Встреча прошла в формате видеоконференции по инициативе Владимира Путина. В центре внимания лидеров стран ОДКБ – ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств – членов ОДКБ. Участие в саммите также принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Обсудили сегодня обстановку на таджикско-афганской границе, проблему беженцев и террористических угроз. Лукашенко о беженцах на границе с Польшей: эти бедолаги находятся там без воды, без еды. Мне надо думать, что с ними делать Ксения Худолей, корреспондент:

Очевидно, что последствия событий в Афганистане могут представлять угрозу для альянса ОДКБ в случае обострения ситуации. Потому встретиться онлайн лидеры решили раньше запланированного сентябрьского саммита. К тому же ответственность за свои военно-политические «рокировки» Запад, по всей видимости, нести не собирается.

А ряд общих проблем теперь непременно ляжет на плечи Организации Договора о коллективной безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы весьма настороженно, внимательно наблюдаем за происходящим в Афганистане. Ситуацию необходимо оценивать без эмоций, максимально реально и адекватно. Нам кажется, что, на первый взгляд, это гигантское поражение западной политики. Это действительно так, и прежде всего Соединенных Штатов. Однозначный пример того, к чему приводит бездумное вооруженное насаждение их так называемых принципов демократии. США и их союзники, как они часто поступают, совершенно наплевательски отнеслись к историческим, этнокультурным, религиозным особенностям государства и, самое главное, к интересам людей. Подтверждение тому – что творится в аэропорту Кабула.