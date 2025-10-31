Лукашенко: для меня белорусский народ самый гордый и величественный – американцы меньше нас

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Трамп готов с вами встретиться, заключить большую сделку. Да Господь с вами. Суть в чем большой сделки? Мы делаем, что они хотят, а они делают, что мы хотим. Большая сделка. Я говорю, мы готовы. Но у нас есть свой интерес. Да, мы не Соединенные Штаты Америки, но я Президент. Для меня белорусский народ – это самый гордый, самый большой, самый величественный. Американцы меньше нас. Я Президент этого народа, я из этого и скажу. Поэтому я могу, могу сделать только то, что могу. А если я понимаю, что люди это не воспримут, что они меня осудят за это, особенно простые люди, это вот, это же мои люди: ученые, учителя, врачи, сидящие здесь слесарь, столяр там и прочие – это мои люди. Если я чувствую, что они меня не одобрят, я буду добиваться, чтобы они меня поняли. И когда они меня поймут, я это сделаю. Не поймут – я делать не буду. Вот и все. Поэтому я 30 лет работаю Президентом.

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