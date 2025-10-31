«Сотрудник нашей разведки» – Лукашенко раскрыл подробности о «задержании» Протасевича

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Ну, чтобы тебя убить совершенно и уже этих людей. Я тебе проведу один пример из этой оперы. Помнишь, когда-то против нас ввели санкции по «Белавиа»? Помнишь. Ввели из-за того, что мы задержали «оппозиционера».

Александр Лукашенко:

Да, задержали же его. И вместе с девушкой его там. Помнишь? Но долго рассказывать не буду. Протасевич – сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка. Ну садитесь. Вы в Вильнюс летели? Помнишь? Над Вильнюсом были? Садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске.

Я говорю: ну что, проводите операцию! Он же под прикрытием работал этих беглых. Ну, проводите операцию, как следует. Ну, и пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать! Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали «оппозиционера». А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот это, чтобы тебя убить, если ты не в курсе дела. Вот ввели санкции. Точно так и здесь мы должны перед литовцами извиниться. За что? Манипулировать нами нельзя.

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