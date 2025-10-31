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«Сотрудник нашей разведки» – Лукашенко раскрыл подробности о «задержании» Протасевича

31 октября 2025 18:22
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Как заявил 31 октября Александр Лукашенко, комментируя ситуацию во время рабочей поездки в Лепельский район, литовцы сами перебрасывали сигареты на метеорологических зондах с территории нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни это событие привлекло особое внимание – Литва объявила о закрытии границы с Беларусью на месяц, сославшись на появление якобы «воздушных посланцев» с контрабандой. Президент публично ответил на эти обвинения. А еще озвучил некоторые инсайды, которые помогут лучше разобраться в геополитических перипетиях.

«Сотрудник нашей разведки» – Лукашенко раскрыл подробности о «задержании» Протасевича-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, чтобы тебя убить совершенно и уже этих людей. Я тебе проведу один пример из этой оперы. Помнишь, когда-то против нас ввели санкции по «Белавиа»? Помнишь. Ввели из-за того, что мы задержали «оппозиционера».

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:
Посадили самолет, якобы задержали Протасевича.

«Сотрудник нашей разведки» – Лукашенко раскрыл подробности о «задержании» Протасевича-4

Александр Лукашенко:
Да, задержали же его. И вместе с девушкой его там. Помнишь? Но долго рассказывать не буду. Протасевич – сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка. Ну садитесь. Вы в Вильнюс летели? Помнишь? Над Вильнюсом были? Садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске.

Я говорю: ну что, проводите операцию! Он же под прикрытием работал этих беглых. Ну, проводите операцию, как следует. Ну, и пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать! Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали «оппозиционера». А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот это, чтобы тебя убить, если ты не в курсе дела. Вот ввели санкции. Точно так и здесь мы должны перед литовцами извиниться. За что? Манипулировать нами нельзя.

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# Александр Лукашенко # Роман Протасевич # Санкции

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