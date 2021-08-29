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Станислав Зась: не станет ли Афганистан капканом, не придётся ли нам туда опять отправлять своих сыновей?

29 августа 2021 18:28
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На неделе ООН и Совет Европы обратились к Польше и Литве и призвали эти страны соблюдать установленные международными организациями стандарты в отношении беженцев. Вильнюс, правда, считает, что это не мигранты ни разу, а Варшава спит и видит новый забор у границ нашей страны. Тем временем белорусские пограничники ежедневно фиксируют новые случаи насилия со стороны литовских и польских пограничников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И все больше экспертов сходятся во мнении, что заявления Польши и Литвы о якобы демократии и следовании европейским принципам – не более чем просто лозунги.

Станислав Зась: не станет ли Афганистан капканом, не придётся ли нам туда опять отправлять своих сыновей?-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
20 лет военной экспансии Афганистана для геополитического гегемона с его суперсовременным оружием закончились бегством от воинов Аллаха с «калашами». Не рой зиндан другому, а то сам в него угодишь. Так и получилось. Породить радикалов американские спецслужбы смогли, а вот справиться с ними – нет. НАТО не справилось, проблемы решать ОДКБ. Пришлось созвать внеочередной саммит альянса. До сентября ждать нельзя.

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В 1979-м именно витебские десантники первыми входили в Афганистан. Сейчас на базе части – миротворческая рота. Неужели уже сыновья воинов-афганцев уйдут за речку? Мы спросили у генсека ОДКБ.

Станислав Зась: не станет ли Афганистан капканом, не придётся ли нам туда опять отправлять своих сыновей?-4

Станислав Зась, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности:
Не станет ли Афганистан капканом, не придется ли нам туда опять отправлять своих сыновей, своих военнослужащих? Конечно же, нет. Это абсолютно беспочвенные опасения. Почему? Надо отметить, надо помнить всем, что ОДКБ это исключительно оборонительная военно-политическая организация. И в соответствии с нашими основополагающими документами это Договор о коллективной безопасности, устав нашей организации предусмотрено применение коллективных оборонительных сил исключительно в пределах зоны ответственности ОДКБ, то есть в пределах границ наших стран.

Евгений Пустовой:
Вашингтонские «ястребы» своими когтями до конца разорвали сложный родоплеменной Афганистан. Это шурави оставили после себя школы и больницы для афганцев, а американцы – тонны оружия и ненависть к неверным. Американцы посеяли здесь терроризм, незаконную миграцию и торговлю оружием. И все это у южных границ ОДКБ. 1 300 километров «зеленки», пронизанной горными тропами.

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Станислав Зась: не станет ли Афганистан капканом, не придётся ли нам туда опять отправлять своих сыновей?-7

Станислав Зась:
Был выработан комплекс мер по минимизации этих угроз, противодействию им: и наркотрафику, и терроризму, проникновению террористов, и миграции незаконной. Но понятно, что сейчас ситуация там меняется. Это надо внимательно изучать и учитывать в своей деятельности, в том числе в плане борьбы с этими угрозами, которые никуда не делись. Отчасти, может, даже, наоборот, актуализировались.

# Международная политика # общество # Евгений Пустовой # Станислав Зась # Александр Лукашенко # Фотофакт

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