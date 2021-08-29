Станислав Зась: не станет ли Афганистан капканом, не придётся ли нам туда опять отправлять своих сыновей?

На неделе ООН и Совет Европы обратились к Польше и Литве и призвали эти страны соблюдать установленные международными организациями стандарты в отношении беженцев. Вильнюс, правда, считает, что это не мигранты ни разу, а Варшава спит и видит новый забор у границ нашей страны. Тем временем белорусские пограничники ежедневно фиксируют новые случаи насилия со стороны литовских и польских пограничников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И все больше экспертов сходятся во мнении, что заявления Польши и Литвы о якобы демократии и следовании европейским принципам – не более чем просто лозунги.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

20 лет военной экспансии Афганистана для геополитического гегемона с его суперсовременным оружием закончились бегством от воинов Аллаха с «калашами». Не рой зиндан другому, а то сам в него угодишь. Так и получилось. Породить радикалов американские спецслужбы смогли, а вот справиться с ними – нет. НАТО не справилось, проблемы решать ОДКБ. Пришлось созвать внеочередной саммит альянса. До сентября ждать нельзя. Александр Лукашенко: «Коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и вложения колоссальных средств села в лужу» В 1979-м именно витебские десантники первыми входили в Афганистан. Сейчас на базе части – миротворческая рота. Неужели уже сыновья воинов-афганцев уйдут за речку? Мы спросили у генсека ОДКБ.

Станислав Зась, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности:

Не станет ли Афганистан капканом, не придется ли нам туда опять отправлять своих сыновей, своих военнослужащих? Конечно же, нет. Это абсолютно беспочвенные опасения. Почему? Надо отметить, надо помнить всем, что ОДКБ – это исключительно оборонительная военно-политическая организация. И в соответствии с нашими основополагающими документами – это Договор о коллективной безопасности, устав нашей организации – предусмотрено применение коллективных оборонительных сил исключительно в пределах зоны ответственности ОДКБ, то есть в пределах границ наших стран. Евгений Пустовой:

Вашингтонские «ястребы» своими когтями до конца разорвали сложный родоплеменной Афганистан. Это шурави оставили после себя школы и больницы для афганцев, а американцы – тонны оружия и ненависть к неверным. Американцы посеяли здесь терроризм, незаконную миграцию и торговлю оружием. И все это у южных границ ОДКБ. 1 300 километров «зеленки», пронизанной горными тропами. Президент Беларуси: «Мы не собираемся шантажировать Афганистан, нынешние власти, талибов»