«Мы можем и 20 млн человек прокормить». Президент поднял вопрос демографии и поддержки многодетных

Новости, которые разлетелись по всем мировым информационным лентам, пришли из необычайно красивого уголка Беларуси. Во время рабочей поездки в Березинский биосферный заповедник Александр Лукашенко поручил по-хозяйски развивать территории заповедников и осмотрел «деревню будущего», а опыт имеющегося там небольшого производства по переработке древесины предложил внедрять по всей стране. Пообщался Александр Лукашенко с местными жителями и журналистами. И здесь еще одна цитата Президента: «Чтобы нормально жить, у нас есть все, но надо шевелиться». Алена Сырова – подробнее.



Вы обратили внимание на то, что Президент руководствуется принципом «заработать», а не «сэкономить»? Это важно для понимания его подхода, в том числе и к разного рода просьбам о льготах. Хотя сегодня прозвучало предложение засчитывать срок декрета в стаж. Оно оказалось уже реализованным, с определенными нюансами, конечно. Но это был отличный повод поговорить о новых-старых плюшках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот как раз о пенсии. Я вам эту информацию оставлю. Вы прочитайте. У нас большая проблема с демографией. Мы можем здесь не 10 миллионов, а 20 прокормить запросто в Беларуси. Можем уже. Я давно об этом говорил, но сегодня понимаем это. У нас не хватает детишек. Поэтому тем, кто рожает троих и больше, мы должны им за это заплатить. Чем? Из жизни знаю, надо платить прежде всего жильем. Есть человеку где жить, он будет жить. И возможность работать. Ну и дети должны шевелиться. Перегибы такие у нас, что у нас многодетные мамы хотят жить все в Минске. Я стремлюсь к тому, чтобы ты дом построила на участке каком-то, 40, как у меня было, 50 соток, и чтобы там детишки ковырялись, чтобы вы что-то заготовили, в погреб положили, может, поросенка, корову кто-то будет держать. Но чтобы эта многодетная семья крутилась, вертелась, зарабатывала, и чтобы жили. А дом и сарай я тебе построил. Вот это подарок от государства. Читайте также: Лукашенко: агрогородок и крупные деревни – будущее Беларуси. На хутора люди уже не поедут «Таких проектов нет». Лукашенко рассказали о новом проекте на Нарочи Лукашенко: поляки и литовцы построили стену – они порвали живые связи между славянами

Александр Лукашенко:

Товарищ от культуры, Оля, поднимает вопрос, чтобы и этот стаж туда входил: и первый, и второй ребенок, и пятый, и 25-й. Сколько мы льготируем людей? Но вы должны понимать, что льготы имеют свой предел. Это же льготы из тех около 3 миллионов работающих. Вот представьте, из 10 только три работают. Ну четыре, ладно. Но меньшая часть. 3 миллиона – это пенсионеры, святое дело. Их мы должны поддерживать, сами будем. Остальное – дети. С них не возьмешь. И вот на льготы мы забираем разными путями у тех, кто работает.



Мы у них забираем и кому-то помогаем. Поэтому мы можем много сейчас принять льгот, но мы их не сможем обеспечить. Я уже не смогу взять с работающих людей. Они тоже возмутятся, скажут, нам же самим жить надо. Поэтому это очень тонкая грань. Это не потому, что я не хочу. Если бы у меня, как в Эмиратах, было море нефти, то я бы там 10 тысяч, 20 тысяч долларов за ребенка выдавал, еще потом платил, и еще, и еще. Поэтому где только нужно создать условия, будем создавать. Подсказывайте. У вас Президент свой пока. Будет другой, который в этих мессенджерах сидит и тычет. Говорите, если что-то возможно, сделаем. Невозможно, даже не просите. Потому что я земной человек, я сам в бедности жил и знаю, что это такое. И знаю, как из этого всего выкарабкиваться. Знаю, что такое пахать землю и доить коров. Поэтому по-человечески.