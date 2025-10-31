Лукашенко объяснил действия западных соседей: «Нас хотят додавить»

В последние дни это событие привлекло особое внимание – Литва объявила о закрытии границы с Беларусью на месяц, сославшись на появление якобы «воздушных посланцев» с контрабандой. Президент публично ответил на эти обвинения. А еще озвучил некоторые инсайды, которые помогут лучше разобраться в геополитических перипетиях.

Как заявил 31 октября Александр Лукашенко, комментируя ситуацию во время рабочей поездки в Лепельский район, литовцы сами перебрасывали сигареты на метеорологических зондах с территории нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это что, мы перекроем вот этот Сувалкский коридор на Калининград? Россияне с земли своей везут туда товары. Не ядерное оружие, не оружие вообще, а товары – они же проверяются пограничниками литовскими там, через Литву, по-моему, этот коридор. Они же проверяются. Вы чего? Это империя, ядерная страна. Вы нарываетесь на что? Вы зачем мешаете россиянам нормально общаться со своей территорией, Калининградской областью?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я вижу, что нагнетается обстановка. Нас хотят с россиянами додавить. Вот нас хотят додавить. Путин, Лукашенко – это вообще агрессоры и так далее. Додавить. Вот я к этому и клоню. Этого делать нельзя, с нами они не справятся. Неужели хотят, чтобы середина прошлого века повторилась? Не справятся они с нами! Мы свою землю будем с россиянами защищать до последнего человека. Но мы туда не лезем.

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Даже те же самые беглые, о которых вспоминали, они сами говорят, что Литва делает только то, что нарывается на какой-то конфликт с Россией. Даже оппозиционеры наши.

Александр Лукашенко:

Я об этом и говорю. Нарываются. Дальше. Перекроем Балтику. Россияне, и мы там по Балтике сейчас, Ленинградской области, у нас же порт там, в Бронке, мы торгуем. Закрыли нам возможность в Литве грузиться, в портах Латвии, ну, Польши, но это ваши порты. Вы закрыли – мы туда не лезем. Мы нашли порт Ленинградской области. Мы закроем Балтику.

Вот мы сидим, я уже рассказывал где-то, с Путиным, обсуждаем этот вопрос. Я говорю: ну, видишь, до чего дошли, обнаглели. А какой выход? Ну мы будем сопровождать военными кораблями свои торговые суда. Вы хотите это?

Понимаете, вот нарываются, кто их к этому толкает? Ну, мы можем только догадываться. К тому, чтобы столкнуть здесь, в Европе, опять разжечь какой-то огонь. Поэтому я так аккуратно-аккуратно отступаю, но я отступаю до определенного периода. Да, мы будем расследовать. Да, это плохо, что эти шариками перекидывают. Пусть вагонами лучше возят. Потому что шарики – это угроза аэропортам гражданским. Да, мы будем разбираться.

Но мы разберемся. Ну хорошо, даже жестоко разберемся с этими людьми. Но это же ничего не даст. Это же вы там разберитесь, почему это происходит. А чтобы глубже разобраться, то власти литовские и польские власти, вы виноваты, что так происходит. Вы зачем людей поставили в такие условия? Ну работали, торговали, нам было хорошо, им было хорошо – кормили себя, своих детей. Это же крестьяне – там небогатые, среднего уровня люди, это небогатые люди. Зачем вы их толкнули вот на этот путь преступления?

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