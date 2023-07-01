Пустовой: европейские туристы с мятым долларом никогда не сравнятся со щедрой душой русского

Залог жизни на земле – это круговорот в природе. А в политике как? Также. После похолодания, заморозков наступает весна. Иначе ядерная зима. Или неужели обычный фермер из Лилепая, бизнесмен из Кракова и, ладно, модельер из Парижа хотел бы ядерной зимы? Нет.

Евгений Пустовой, СТВ: Хораша и люба. Душа, нібы бусел улетку, лунае над неабсяжным даляглядам нашай краіны. Над зяленымі шатамі цнатлівых пушчаў, над дагледжанымі палеткамі руплівых гаспадароў, над мірнай мітусней сталічных праспектаў. А па целе бегаюць мурашы. Мабыць, такое яно, сапраўднае шчасце. Да глыбіні – асабістае і адначасова ўсеабдымнае – агульнае. Наша Беларусь адзначае Дзень Незалежнасці! То Пасха дзяржаўнасці. Ці ні гэта нас аб’ядноўвае? Наша краіна як родная маці дзяцей. І Бацька, што не дасць у крыўду ні маці – зямлю – ні яе дзяцей. О колькі тут сімвалізму! Як у нашым Дні Незалежнасці. О главном. В смысле Первом и событиях недели. Авторский взгляд Пустового на СТВ. «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой:

Смотрите, как работает пропаганда. Та самая честная и смелая, демократическая. Западная. В получасовой торжественной речи нашего Президент самым частым было слово созидание. А они выпятили – «ядерная гильотина». Потому что им нужна очередная войнушка. Доллар сдувается, народ прозревает, страны бросают косые взгляды на гегемона. А ведь хочется, чтобы и дальше мировое время сверяли по «Биг-Бэнду». Ну, какие они независимые? Мы – да. Поэтому и эта речь Президент независима во всем. Другие так не говорят. Одни боятся прослыть слишком цисгендерными, другие – токсичными. Правды боятся.

Лукашенко: «Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу». Читайте здесь.

А мы реально независимы. Потому что наш Президент не ставленник финансовых элит, но человек народа. А народ за мир над головами. И библейский вокруг. Ну, чтобы понятно и натурально. Ну, вы поняли, короче. Про это Президент тоже прямо сказал. Что бы семья, как в Конституции, и еще по рождению, как хотели, чтобы было в Конституции. А может, славяне настолько чисты, что не надо уточнять это? Мы независимы даже от этой всеобщей грязи коллективного Запада.

Вадим Гигин: за годы президентства Лукашенко белорусы научились ценить суверенитет. Подробности.

Евгений Пустовой:

Славянская цивилизация великая и кроткая, как Троица Андрея Рублева. Других икон не будет и быть не может. Именно под этим омофором и история показала, только под этим мирно сосуществуют разные религии и представители разных цивилизаций и культур. Потому что мы не цивилизация красной кнопки, мы давить не любим. Но еще больше не любим, когда на нас давят. Потому что независимы и поэтому независима.