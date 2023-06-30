Лукашенко: «Почему так успешны американцы, как бы мы их ни критиковали? Потому что они постоянно воюют»

Новости Беларуси. На Западе боятся Беларусь, потому что она опасна для них своим авторитетом, самостоятельностью и силой государства. Об этом сегодня, 30 июня, заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш Президент – открыт. Поэтому и праздничное обращение не стало сугубо официальным. Президент поднял тему, которая волнует каждого из нас.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И не волнуйтесь. Я знаю, вы немножко волнуетесь, переживаете. Все будет нормально, иногда даже хорошо. Потому что у вас есть мы, наше поколение, способное вас защитить. И никакое оружие нам не страшно. Ни ядерное. И никакие хоругви и полки нам не страшны. И не только потому, что у нас нет ЧВК «Вагнер». Раздули и раздувают проблему частной военной компании «Вагнер». Да успокойтесь, если можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Это самые подготовленные люди.
Так кто же они, эти вагнеровцы? Я их знаю давно. С тех пор, помните, как мы «33 богатыря», по-моему, в 2020 году задерживали здесь, под Минском. Мы их с богом отпустили. И они с тех пор благодарны нам. И за Батьку всегда ставят свечку в церкви. Они нам не страшны. Это люди, прошедшие армию, прошедшие войны. Это люди, которые воевали по всему миру за нормальную цивилизацию. Запад их ненавидит на дух. И как только пошел шумок, что вот они тут, в Беларуси, слушайте, вал звонков – от тех, кто нас не признает. Диктатору начали звонить в Беларусь: «Это плохая вещь, это плохой сигнал». А почему плохой? Почему для французов плохой? Потому что эти вагнеровцы в Африке (знаете, в каких странах) колошматили этих французов, что только пыль летела. Конечно, им это не нравится.
К сожалению, у нас их нет. А если их ребята-инструкторы, как я говорил уже им, приедут и передадут боевой опыт нам, мы примем этот опыт. Некоторые командиры уже говорят: «Пришлите нам пару инструкторов. Пусть помогут, пусть подскажут». И скажу вам абсолютно непопулярную вещь: армия только тогда армия, когда она воюет. Почему так успешны американцы, как бы мы их ни критиковали? Потому что они постоянно воюют. Они знают, какое оружие производить и закупать. Это не наш путь. Воевать – это не мое и тем более не ваше. Я не собираюсь воевать. Но я почти 30 лет готовлюсь к этой войне, поэтому мы живем в мирное время.
Все цветы июля – тем, кто создал фундамент страны. Наш дом продолжается строиться. Каким он будет, зависит от каждого из нас, но когда дома Батька, тогда и звучат песни.
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