Лукашенко: для Запада поляки остаются славянами, а это расходный материал. Учите историю, соседи

Новости Беларуси. На Западе боятся Беларусь, потому что она опасна для них своим авторитетом, самостоятельностью и силой государства. Об этом сегодня, 30 июня, заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ситуацию вы знаете. Мы находимся в условиях беспрецедентного в истории человечества политического кризиса мирового масштаба. Диалог по его урегулированию Западу не нужен. Им не нужен диалог. Пока. В Украине и так все развивается по их сценарию. Сейчас страны Евросоюза, Соединенных Штатов Америки ускоренными темпами вооружают нашу соседку Польшу. То есть делают из нее следующий после Украины прокси-полигон в противостоянии с нами, с Россией. Польскому правительству стоит подумать своей головой и, прежде всего, о своем народе. Для Запада поляки были и остаются славянами, а это расходный материал. Учите историю, соседи.

Ближайшие к нам страны Балтии просто поражают своим самоубийственным упорством в стремлении стать ударным отрядом НАТО. Но ростом, видимо, не вышли. Пока им отведена роль подпевал и провокаторов. Да, уважаемые друзья, это реалии. Но реальность и в том, что они наши соседи. Там живут люди, похожие на нас. Поэтому, несмотря на безумства политиков соседних стран, мы обязаны с ними жить хотя бы в худом мире.

Интрига во всей этой истории только одна: осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой, Вильнюсом и Европой? Не дай бог вспыхнет самая страшная в истории война, не просто будет жарко в Варшаве, Киеве или Вильнюсе – исчезнем мы, Европа, как цивилизация. Но им же это не надо. Нам тоже. Беларусь, Россия в таком исходе категорически не заинтересованы. Ведь по сути, даже отличаясь национальными интересами, ценностями, традициями, мы, страны Восточной и Западной Европы, нашего общего дома, могли бы и должны развиваться вместе.