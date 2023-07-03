Отдыхают на даче и не думают о Дне Независимости. Стоит ли сделать 3 Июля рабочим?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Помимо смыслов еще важны формы. В принципе, нам показывает и наш опыт, и опыт зарубежный. Мы говорим о праздниках. Основа идеологии. У нас появился новый праздник 17 сентября, мы уже два года подряд незадолго до этого праздника собираемся в этой студии с уважаемыми людьми, дискутируем на тему, как этот праздник сделать привлекательным и любимым для молодежи. С точки зрения формы. Потому что смысл еще, наверное, подрастающему поколению предстоит осознать. Когда мы говорим о Дне Независимости, то возьму на себя смелость сказать, особенно тому поколению, которое, как я, рождено в суверенной стране с этим флагом, с этим гимном, с этим гербом, то как бы ничего объяснять не надо – это очень важный праздник. Но то, о чем я говорила, есть то ощущение, что, во-первых, а) это где-то замыливается с Днем Победы – очень близко коррелирует, б) ехала на программу по городу, была с утра на возложении, смотрю, очень много концертных площадок. День у нас выходной: суббота, воскресенье, понедельник. Где большая часть? За городом отдыхают, и, уж простите за откровенность, особо о Дне Независимости не думают. К вечеру все приедут, я думаю, что придут в центр города на концерт, посмотреть салют, спеть гимн вместе – все-таки это центральное событие нашего праздничного дня, которое привлекает людей. Больше, наверное, только парад – мы проводим его в юбилейные даты, в этом году его нет. У меня возникает такой вопрос, может быть, чтобы не было обидно артистам, которые стараются, исполняют свои хиты на площадках даже в самых маленьких городских районах. Понятное дело, что их там приходят послушать не так много людей. Может быть, с точки зрения экономики опять же, 3 Июля не делать выходным днем, а делать рабочим, а вечером всем вместе отдыхать?

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Нет, ни в коем случае. Я сегодня была как раз в Логойске – это небольшой городок, и не было моря людей, конечно же. Но все люди, которые пришли на этот праздник с утра, в 11:30, как раз городские власти награждали лучших людей своих. А потом я хедлайнером спела какое-то количество песен, но они с удовольствием наслаждались, несмотря на палящее солнце. Сегодня, кстати, великолепная погода, как раз к празднику. Поэтому я не представляю, если бы это был бы рабочий день. В общем, нет. Кирилл Казаков, СТВ:

Понимаешь, если вспомнить разговоры с тем же самым дедом, то он всегда рассказывал, что 7 Ноября, 9 Мая – это были особые дни. Алена Сырова:

И 1 Мая. Кирилл Казаков:

И 1 Мая. Именно потому, что это были выходные дни. Потому что можно было выйти на демонстрацию, у нее был особый смысл. Прийти домой, накрыть стол, сесть с семьей, выпить. Именно потому, что это был выходной день. Славянская, русская, белорусская традиция, но она позволяла некой сакральностью закрепить эту дату в своей голове. Алена Сырова:

Но, мне кажется, что нужно искать баланс.