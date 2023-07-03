Отдыхают на даче и не думают о Дне Независимости. Стоит ли сделать 3 Июля рабочим?
Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Помимо смыслов еще важны формы. В принципе, нам показывает и наш опыт, и опыт зарубежный. Мы говорим о праздниках. Основа идеологии. У нас появился новый праздник 17 сентября, мы уже два года подряд незадолго до этого праздника собираемся в этой студии с уважаемыми людьми, дискутируем на тему, как этот праздник сделать привлекательным и любимым для молодежи. С точки зрения формы. Потому что смысл еще, наверное, подрастающему поколению предстоит осознать. Когда мы говорим о Дне Независимости, то возьму на себя смелость сказать, особенно тому поколению, которое, как я, рождено в суверенной стране с этим флагом, с этим гимном, с этим гербом, то как бы ничего объяснять не надо – это очень важный праздник.
Но то, о чем я говорила, есть то ощущение, что, во-первых, а) это где-то замыливается с Днем Победы – очень близко коррелирует, б) ехала на программу по городу, была с утра на возложении, смотрю, очень много концертных площадок. День у нас выходной: суббота, воскресенье, понедельник. Где большая часть? За городом отдыхают, и, уж простите за откровенность, особо о Дне Независимости не думают. К вечеру все приедут, я думаю, что придут в центр города на концерт, посмотреть салют, спеть гимн вместе – все-таки это центральное событие нашего праздничного дня, которое привлекает людей. Больше, наверное, только парад – мы проводим его в юбилейные даты, в этом году его нет. У меня возникает такой вопрос, может быть, чтобы не было обидно артистам, которые стараются, исполняют свои хиты на площадках даже в самых маленьких городских районах. Понятное дело, что их там приходят послушать не так много людей. Может быть, с точки зрения экономики опять же, 3 Июля не делать выходным днем, а делать рабочим, а вечером всем вместе отдыхать?
Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Нет, ни в коем случае. Я сегодня была как раз в Логойске – это небольшой городок, и не было моря людей, конечно же. Но все люди, которые пришли на этот праздник с утра, в 11:30, как раз городские власти награждали лучших людей своих. А потом я хедлайнером спела какое-то количество песен, но они с удовольствием наслаждались, несмотря на палящее солнце. Сегодня, кстати, великолепная погода, как раз к празднику. Поэтому я не представляю, если бы это был бы рабочий день. В общем, нет.
Кирилл Казаков, СТВ:
Понимаешь, если вспомнить разговоры с тем же самым дедом, то он всегда рассказывал, что 7 Ноября, 9 Мая – это были особые дни.
Алена Сырова:
И 1 Мая.
Кирилл Казаков:
И 1 Мая. Именно потому, что это были выходные дни. Потому что можно было выйти на демонстрацию, у нее был особый смысл. Прийти домой, накрыть стол, сесть с семьей, выпить. Именно потому, что это был выходной день. Славянская, русская, белорусская традиция, но она позволяла некой сакральностью закрепить эту дату в своей голове.
Алена Сырова:
Но, мне кажется, что нужно искать баланс.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей:
Я хочу сказать, что и отношение государства к праздникам как раз и показывается, какой день выходной, какой день рабочий, какой день важнее. Поэтому, если мы сделаем День Независимости или 9 Мая рабочим днем, мы придем на работу и скажем: «С праздником», – и все. И скоро мы сами нивелируем значимость этого праздника.
Алена Сырова:
Значит, так надо.
Кирилл Казаков:
Дмитрий Евгеньевич, я вас перебью, знаете, как мужчины, что 23 февраля рабочий, а 8 Марта – выходной.
Алена Сырова:
Ну, а как вы хотели, кто правит миром?
Дмитрий Шевцов:
Это опять же, пока государство показывает отношение к традиционным ценностям, насколько мы боготворим женщину. До такой степени, что даже выходной сделали.
Алена Сырова:
Тогда, возможно, стоит подойти к наполнению этого праздника?
Дмитрий Шевцов:
Это другой вопрос. Понимаете, как бы мы его ни наполняли, хоть из каждого двора будет играть музыка, артист будет выступать, ведь эти праздники делаются не для того, чтобы вот вам выходной, тот, который захочет поехать на дачу, он все равно поедет, он и в субботу поедет, и через три дня поедет.
Кирилл Казаков:
Он и на Пасху поедет, и в День Независимости.
Дмитрий Шевцов:
Неважно, да. Здесь немножко другое, здесь идеологическая составляющая. Кирилл правильно сказал: наши родители шли куда? На митинг, чтобы пройти со знаменем.
Алена Сырова:
На тусовку.
Дмитрий Шевцов:
Да. Это было место встречи, законное общение, выпивание по поводу праздника. Я без сарказма говорю, это на самом деле традиция, воспитанная годами, десятилетиями.
Читайте также:
«Градуснік, таблеткі – на прыём да псіхіятра». Марзалюк высказался о стравливании разных народов и религий
«Это бизнес, извини, детка, ничего личного». Как Запад обманул Прибалтику?
Любой человек из России или Украины скажет, что лучше жить в Беларуси. Почему так – мнение Лазуткина