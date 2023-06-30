Лукашенко: «Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу»

Новости Беларуси. На Западе боятся Беларусь, потому что она опасна для них своим авторитетом, самостоятельностью и силой государства. Об этом сегодня, 30 июня, заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь вынуждена отвечать на угрозы. Тактическое ядерное оружие, постоянные учения, модернизация армия. Мера вынужденная. Нам ближе не меч, но орало.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас и проблем хватает, но тоже общих. Климат меняется, мы чуть не каждый год боремся за урожай. Целый ворох энергетических вопросов. Доступ к ресурсам, в том числе и трудовым. Демографическая ситуация, рост экстремизма, киберпреступности. Западную Европу накрывает волной миграционного кризиса. Рано или поздно она захватит и восточную часть. Нам надо сотрудничать и помнить, какие бы мускулы, какой бы военный потенциал мы ни наращивали, какие бы технологии мы ни развивали, мы не сильнее природы. Пандемия уже поставила всех на место. А что будет дальше? Что еще может выйти из биолабораторий, разбросанных по всему евразийскому пространству? Мы опять как будто забыли, что не все зависит от нас, что мы песчинки во вселенной, а наши геополитические игры – пыль. Надо остановиться, пока не поздно.
Мы по-прежнему призываем к миру в глобальном смысле. Но если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность наших народов окажутся под реальной угрозой, мы, даже не раздумывая, ответим адекватно. Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу. Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах. Надо садиться за стол переговоров и начинать выстраивать новую систему безопасности в регионе – я давно к этому призываю. И давайте мирно созидать во благо наших народов.
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