Лукашенко: «Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу»

Новости Беларуси. На Западе боятся Беларусь, потому что она опасна для них своим авторитетом, самостоятельностью и силой государства. Об этом сегодня, 30 июня, заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас и проблем хватает, но тоже общих. Климат меняется, мы чуть не каждый год боремся за урожай. Целый ворох энергетических вопросов. Доступ к ресурсам, в том числе и трудовым. Демографическая ситуация, рост экстремизма, киберпреступности. Западную Европу накрывает волной миграционного кризиса. Рано или поздно она захватит и восточную часть. Нам надо сотрудничать и помнить, какие бы мускулы, какой бы военный потенциал мы ни наращивали, какие бы технологии мы ни развивали, мы не сильнее природы. Пандемия уже поставила всех на место. А что будет дальше? Что еще может выйти из биолабораторий, разбросанных по всему евразийскому пространству? Мы опять как будто забыли, что не все зависит от нас, что мы песчинки во вселенной, а наши геополитические игры – пыль. Надо остановиться, пока не поздно.

Мы по-прежнему призываем к миру в глобальном смысле. Но если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность наших народов окажутся под реальной угрозой, мы, даже не раздумывая, ответим адекватно. Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу. Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах. Надо садиться за стол переговоров и начинать выстраивать новую систему безопасности в регионе – я давно к этому призываю. И давайте мирно созидать во благо наших народов.

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