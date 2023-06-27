«Не надо нас сталкивать». Лукашенко предупредил блогосферу в контексте ситуации с ЧВК «Вагнер»
Новости Беларуси. Если рухнет Россия, под обломками будем все. Такую мысль высказал Президент Беларуси после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. Их получили те, для кого это не просто продвижение по службе, а еще большая ответственность за судьбу страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хорошо то, что хорошо кончается. И если во время переговоров своим визави Президент говорил отбросить вопросы, претензии и поиск причин в сторону – все же первично было остановиться и подумать, что сейчас ориентирует на извлечение уроков. В противном случае повторение неизбежно, и не факт, что с таким исходом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще раз повторяю, и это самый главный вывод: ни Путин, ни Лукашенко не герои. Мы делали свою работу. Но многое упустили. И даже не упустили, а не придали значения этому. Сейчас никого не надо сажать. Это я просто обращаюсь к россиянам – ура-агитаторам и патриотам. Не надо никого сейчас сажать, не надо никого расстреливать. Надо остыть и перевернуть эту страницу. Придет время, если будет необходимо, вернемся к этой истории. Но сейчас надо остыть. Не надо накалять обстановку и кого-то упрекать. У нас очень непростые времена. Давайте будем исходить из того, что это только начало. А кто из вас сейчас встанет и скажет, что все, закончено, пойдем руки мыть, обедать, выпивать? Никто не скажет. Давайте будем исходить из худшего, что нас ждут непростые времена. Увидев это, западники тоже сделают определенные выводы, и для них будет урок. Они скоординируют свою работу, сконцентрируют и будут наносить удары по самым больным местам. И нам нужно, как вчера Путин сказал, действительно единство нашего общества. Поэтому времена непростые.
И для должностных лиц и Беларуси, и России, которые светятся в СМИ и не светятся. Появляется какая-то ревность: а, вот, там мы не смогли, Лукашенко и так далее. Это не что иное, как попытка в очередной раз вбить клин между Лукашенко и Путиным. Мы люди неглупые, мы это все понимаем, опытные люди. Но не надо. Не надо этот тренд разворачивать. Это к хорошему не приведет. Поэтому я хотел бы обратиться к отдельным средствам массовой информации, есть там «вонючие» и политологи, и блогеры, которые начинают сталкивать меня с Путиным. Еще раз говорю: никакого героизма ни я, ни Путин в этом не видим. Не надо нас сталкивать. Мы делали все, что должны были сделать. Мы делали и делаем свою работу. Притом без амбиций. У меня нет абсолютно никаких амбиций. Я не оправдываюсь, чтобы вы понимали. Никаких амбиций, о которых говорят. Мы, я не раз это говорил, я и Путин – поколение уходящих политиков. Ни у него, ни у меня нет уже таких амбиций. Но пока мы президенты, мы очень жестко, а порой жестоко будем отстаивать то, что положено нам по Конституции.
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