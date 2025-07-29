США предложили купить у РФ Командорские острова за 15$ млрд из-за Китая

Подполковник США Джеффри Фриц, который служит в Эстонии, предлагает купить Командорские острова у РФ за 15 миллиардов долларов, чтобы усилить слежку за китайскими подводными лодками. Об этом пишет РИА Новости

По его словам, эта территория, в том числе прилегающая к ней экономическая зона и ресурсы, могла бы войти в состав Аляски или стать неинкорпорированной территорией Соединенных Штатов.

Российский МИД резко прореагировал на эту идею. Так, представитель ведомства Мария Захарова назвала распродажу родины серьезным правонарушением и предложила Фрицу направить вырученные деньги на уменьшение госдолга Америки.

Тем временем США, Россия и Китай обсуждают будущее Арктики: Вашингтон рассматривает ее как зону стратегического интереса, а Москва и Пекин призывают к стабильности и отказу от милитаризации.

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