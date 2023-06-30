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Вадим Гигин: за годы президентства Лукашенко белорусы научились ценить суверенитет

30 июня 2023 18:43
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Новости Беларуси. На Западе боятся Беларусь, потому что она опасна для них своим авторитетом, самостоятельностью и силой государства. Об этом сегодня, 30 июня, заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полоцкое княжество, ВКЛ, периоды тесной интеграции, обоюдовыгодной и вынужденной, всегда опасность шла с Запада. Крестители схизматиков, проводники нового порядка, бенефициары глобализма. Но если бы тогда не остановили – все. Не про что было говорить. Ни про 10 веков государственности. Некому было бы говорить. Эту летопись мы точно не забудем.

Вадим Гигин: за годы президентства Лукашенко белорусы научились ценить суверенитет-1

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Все это делалось тогда теми людьми, которые умирали, погибали в концлагерях, на фронтах, партизанских отрядах, те, кто освобождал Минск, да и наши белорусы. После 3 июля ожесточенные бои шли почти целый год. Вот поэтому мы говорим о нашей независимости в связи с теми, кто, как говорил Президент, на нас сверху смотрит. И нам важно их не подвести.

Вадим Гигин: за годы президентства Лукашенко белорусы научились ценить суверенитет-4

Картофельные очистки, опилки. Это такой он был, фронтовой хлеб. Чужого хлеба наелись досыта. Теперь выращиваем свой. И песни поем свои.

Вадим Гигин: за годы президентства Лукашенко белорусы научились ценить суверенитет-7

Вадим Гигин, политолог:
Независимость – это и есть Беларусь. На самом деле очень важно, что мы этот день отмечаем в память об освобождении Минска от немецко-фашистских оккупантов. Это нужно подчеркивать, не в знак какой-то другой даты, а именно в честь этого события. Потому что тогда наши предки добились независимости от смерти, рабства, и мы храним эту память, обеспечиваем преемственность. За годы президентства Александра Лукашенко белорусы научились ценить суверенитет.

Вадим Гигин: за годы президентства Лукашенко белорусы научились ценить суверенитет-10

Крепость наша проверена в 1944 году моим отцом, участником операции «Багратион», артиллеристом 1-го Прибалтийского фронта, получившего тяжелое ранение в это сложное время. И был в последующем демобилизован.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Вы же сами пограничник?

Сам пограничник, охраняю государственную границу. И горжусь, что я сегодня в этом зале отмечаю День освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистской коалиции, которая сегодня даже стоит перед нашими государственными границами.

Вадим Гигин: за годы президентства Лукашенко белорусы научились ценить суверенитет-13

Евгений Пустовой:
Официальный дресс-код и народное веселье. Таким и должен быть настоящий День независимости – праздник государственности с подтекстом народного. Почему 3 июля? Все познается в сравнении.

Вадим Гигин: за годы президентства Лукашенко белорусы научились ценить суверенитет-16

Вот таким, с позволенья сказать, хлебом наших предков на нашей земле потчевали европейские арийцы. Но выбрали свой пути, за это сражались, чтобы вместо минных полей, у нас были хлебные. А батьковой булкой мы готовы угощать всех, несмотря ни на что.

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# Государственная политика # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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