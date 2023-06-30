Анатолий Маркевич: «Хлеб, мир, созидание – основополагающие понятия, которые важны для каждого человека»

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Хлеб, мир, созидание – основополагающие понятия, которые присущи и важны для каждого человека. Потому что мир – это самое главное. Мир на земле, когда люди понимают день сегодняшний, строят перспективы на завтра. И, безусловно, хлеб – подтверждение тому. Когда человек с хлебом, когда он живет в мире, значит, он знает свое настоящее, думает о будущем и делает все, чтобы место, где он родился, где он живет, оно процветало. Это наша Республика Беларусь. Сегодня сложно найти еще такой край, где жилось бы спокойно, где каждый человек думал бы о своих перспективах, спокойно растил детей и жил, самое главное, в мире. Это очень важно для всех нас.