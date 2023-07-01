День Независимости уже совсем скоро. Как белорусы провели предпраздничную субботу?

Новости Беларуси. Беларусь готовится отметить главный праздник – День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году 3 Июля выпадает на понедельник – он будет выходным, поэтому празднования начались еще накануне.

Традиционно центральной площадкой гуляний в столице стала территория у Дворца спорта. Там развернулись торговые ряды. Помимо точек с блюдами национальных кухонь различных стран мира, многочисленные лавки ремесленников. Мастера из белорусских регионов привезли на продажу сувениры ручной работы. Не пустует сегодня и праздничная сцена. Особую атмосферу создают творческие коллективы. И, надо сказать, что среди зрителей там не только белорусы.

Я приехала из Москвы специально на День Независимости, потому что очень люблю белорусский народ, Минск. Очень люблю этот город. И на все праздники большие, связанные с Беларусью… Я считаю, что Россия и Беларусь – это два родных народа. И мы всегда стараемся приезжать на ваши большие праздники. Концерт прекрасный.

Все очень классно организовано. В принципе, все мероприятия на Немиге оснащены настолько позитивной энергетикой, что хочется каждый раз на все мероприятия приходить и просто наслаждаться.

Еще одна точка празднования – площадь Свободы. Там насыщенная культурная программа: краеведческие квесты, литературные игры и викторины, а также выставка-панорама новых изданий. У стен минской Ратуши прошли и творческие встречи.

Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси:

Тэма сёння ў нас такая: мірная, вольная, прыгожая Беларусь. І прысвечана якраз да дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашыцкіх захопнікаў, дню вызвалення горада Мінска, Дню Рэспублікі. І адпаведна такія вершы чыталі нашы паэты і прадстаўлялі новыя кнігі, якія выходзяць у нашых дзяржаўных выдавецвах.