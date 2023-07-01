«За Республику Беларусь будем стоять до последнего». В деревне Гаи вспомнили подвиг батальона Владимирова

Новости Беларуси. Самолеты, военная техника, реконструкция боя и ливень, который не напугал, а только сплотил. В деревне Гаи Могилевского района после реконструкции торжественно открыли мемориальный комплекс легендарному батальону милиции капитана Владимирова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Монумент уникален: нигде на постсоветском пространстве не увековечен подвиг сотрудников милиции, совершенный в годы Великой Отечественной. Белорусы бережно хранят каждую военную историю. Подробности в материале Юлии Мычки.

Такого паломничества деревня Гаи под Могилевом еще не видела. Более 30 тысяч человек на автобусах, машинах, велосипедах и даже пешком прибыли на это святое место. Здесь в июле 1941-го под палящим солнцем рубежи города защищал легендарный милицейский батальон капитана Константина Владимирова. В его состав входили совсем еще юные курсанты. Они отбивали атаку почти 7 дней. Из 250 бойцов в живых остались только 19. В память о героях – сотни алых гвоздик, минута молчания и пять выстрелов в небо.

Высота обозначена мемориальным комплексом, и за последний год он заметно преобразился. Масштабная реконструкция, рукотворное «спасибо» героям стала возможной благодаря живому отклику белорусов. Основной вклад внесли сотрудники и ветераны внутренних дел, военнослужащие. Эта высота не только в камне, но и в сердце – профессиональный и нравственный ориентир для всех современных офицеров.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Все прекрасно понимают, что сломать Республику Беларусь невозможно. И сегодня молодые парни, курсанты, офицеры, лицеисты, наши патриотические клубы – они все присутствовали здесь. И мы еще раз говорим, что за свой клочок земли, за Республику Беларусь мы будем стоять до последнего, как когда-то наши коллеги в 1941 году. И, естественно, любимую мы никому не отдадим. Игорь Сергеенко, глава администрации Президента:

Эта Высота Владимирова – нравственная для нас высота, за которую мы сегодня держим бой. Чтобы та память, не только пронести, сохранить, если потребуется – дать бой противнику, который посягнет на нас напасть.

Не могут сдержать слез родственники погибших здесь бойцов. Впервые их родные, которые не дрогнули и остались верны присяге, уже посмертно награждены медалями. Внуки и правнучка Константина Владимирова приехали из Москвы. Маленькими детьми они здесь часто бывали в гостях у бабушки, уже взрослыми приезжали раза три, а сегодня до глубины души тронуты не только масштабами реконструкции мемориала, но и бережным отношением белорусов к памяти.

Марина Асланова, внучка Константина Владимирова:

Мы гордимся безумно народом белорусским и подвигом тех ребят молодых, которые здесь погибли. В том числе и наш дед, которому был всего 41 год. Наши дети, наши внуки будут помнить об этом подвиге, который они совершили.

Константин Владимиров, внук Константина Владимирова:

Сколько здесь видел малышни. С восторгом все воспринимают. Отсюда вырастет нормальное поколение, здоровое. Я не видел никогда, что так вот бережно относились к войнам погибшим.

А впечатлений от увиденного действительно много. В цифровом семейном альбоме семьи Созанович из Шклова сегодня уже плюс 50 новых фотографий. От эмоциональной картинки до глубоко смысла. Поговорить с детьми родители успели о многом. Главное, чтобы помнили, не забывали.

Евгений Созанович, житель Шклова:

Мы здесь были раньше, на этом памятнике. Узнали, что будет представление и с удовольствием сюда приехали. Отличный праздник.

Самолеты в небе и военная техника на земле, солдатская каша и военно-историческая реконструкция боя легендарного батальона. Участие в ней приняли 15 клубов. Словно в тон драматическим событиям, взрывам и выстрелам, прогремел настоящий гром, но даже ливень не напугал гостей. В толпе люди делились зонтиками, отдавали куртки детям, но не уходили. К слову, когда дождь прекратился, специально для маленьких зрителей реконструкцию боя ​повторили.

Захар Недобоев, житель Могилева:

Было просто как по-настоящему. Как будто реальная: не реконструкция, а реальный бой.