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Андрей Лазуткин: «Мы помним разные периоды отношений России и Беларуси»

01 июля 2023 18:28
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Новости Беларуси. Нет и не может быть иного смысла у этого праздника – Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании накануне Дня Независимости, обратился к истории белорусского народа. Нам знакомы трагедии и жертвы, подчеркнул Президент. Мы помним Великую Отечественную войну, потому так сильно стараемся сохранить мир. Но Запад не заинтересован в мире на европейской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отсюда провокации через соседние страны Балтии. В условиях военно-политического кризиса мирового масштаба Александр Лукашенко призывает руководителей европейских государств к сотрудничеству.

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Андрей Лазуткин: «Мы помним разные периоды отношений России и Беларуси»-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Мы помним разные периоды отношений России и Беларуси. Были и плохие, потому что нами поднимался вопрос о выходе из Евразийского экономического союза. Это все было совсем недавно. А что изменилось? Изменилась американская политика, и за это надо сказать спасибо Байдену. Пока у власти находилась администрация Трампа, то они пытались выстраивать отношения с нами и с Россией по отдельности, но когда к власти приходит Байден, они начали полноценные военные действия на Украине. С этого момента стало четко понятно, кто может быть другом – а кто может быть врагом.

# Международная политика # общество # Андрей Лазуткин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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