Лукашенко: ядерное оружие должно лежать у нас, в Беларуси, в надёжном месте

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наш с вами ежедневный труд и те усилия, которыми мы создаем благополучие Беларуси – и есть цена независимости. Цена, о которой я постоянно говорю. Больше пока не надо. Созидая, мы становимся сильнее. Становимся сильнее – гарантируем независимость и мир на родной земле. Вот и вся философия жизни, вот и весь смысл Года мира и созидания. Если вы не знаете, что делать в той или иной ситуации, а ваши враги гвалтом кричат, делайте все наоборот. Если они кричат, что ядерное оружие это плохо, делайте наоборот!

Приведу вам один пример. Ныне беглая, а вчера рвущаяся к власти, помните, кричали: придем к власти, Белорусскую АЭС уничтожим, она нам не нужна. Почему так говорили? Потому что им подсказывали оттуда и, прежде всего, от наших соседей, Польши, Литвы. А что они сегодня говорят? Литва запланировала строительство себе новой атомной станции, вместо той, которую уничтожила. Польша аж две или три планирует построить. А почему нашим дуракам говорили: не надо строить, надо уничтожить? А конкуренты никому не нужны.

Тот, кто сегодня не живет прорывными, современными, суперсовременными технологиями – государство загнивающее, умирающее. Это я просто возвращаю вас в недалекое прошлое, свидетелями которого вы были. Если бы мы отступили от этого, мы бы сегодня закупали на пять-шесть миллиардов больше кубов газа природного. Пусть он сегодня дешевый, но когда-то он был дорогой. И подорожает. А это самая дешевая и безопасная энергетика, но главное – она нам нужна. Точно так они сегодня говорят про ядерное оружие, которое завезено в Республику Беларусь. Если вы будете выступать против этого, не надо никого критиковать, я уже об этом говорил, это была моя жесточайшая инициатива. И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас. И никогда на нашу землю не ступит нога врага.

Читайте также:

Лукашенко: нам выпало счастье строить своё будущее исключительно в интеллектуальных и трудовых сражениях

Лукашенко: «Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу»

Лукашенко: для Запада поляки остаются славянами, а это расходный материал. Учите историю, соседи