Пустовой: «Чтобы победить Китай, США нужны ресурсы. Ресурсы у России. С Россией Беларусь»

Новости Беларуси. Анализ политической палитры этой недели.
Взгляд Евгения Пустового в рубрике «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Анализ политической палитры этой недели.
Взгляд Евгения Пустового в рубрике «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Это вот так встречают нашего Президента белорусы. Бобруйск, «Белшина». Это не регламентируешь. Народный Президент.
Европейские политические менеджеры этого не дождутся. Вряд ли на Michelin поедут. В Европе не до оваций. Костлявая рука голода зависла над их разрекламированным комфортом и изобилием, тусовку с Банковой начинают ненавидеть даже те, кто в нее верил, а номинальное лицо всего этого спрута по переделу мира – Байден – гордится невероятным наличием в своей администрации гендерных девиантов. И это великая западная модель развития. Нам это надо? Не думаю.
Все эти катаклизмы и пертурбации. Зачем? Неужели эти миллиарды высокомерные страны и надменные транскорпорации не могли бы вложить в мир, а не в войну? Только вдумайтесь, особенно те, кто не выйдя или уже впав в пубертальный период Telegram-зависимости, крэмзае «нет – войне». Невероятные, «нет – войне» еще четыре года назад наш Президент говорил со всех трибун, призывая к «Хельсинки-2». Тогда в Минск, как в ООН, паломничество совершал весь политический истеблишмент западного мира.
Евгений Пустовой:
Государственная система, выстроенная Лукашенко, работает. У нас врачи не политикой занимаются. У нас врачи лечат. Мы, конечно, любим их, как и власть, пожурить, но когда припрет. Это действительно светлые белорусы во всех смыслах. И как бы эти белые халаты ни старались измазать протестной грязью, а зачастую этим занимались просто ряженные, – вот он, врачебный патриотизм.
Коронавирус, инфляция и строительство жилья. О чем рассказал Лукашенко коллективу «Белшины», читайте здесь.
Ирина Безручко, заведующая педиатрическим отделением Минской областной детской клинической больницы:
Я вообще очень люблю свою страну, люблю ее во все времена. И раньше, когда она была бедненькая, простенькая, она была мне дорога. Сейчас особенно, когда все красиво, великолепно. И мне хочется, чтобы все граждане нашей страны относились к нашей стране так же, как и я, чтобы отдельная часть нашего населения немножко повзрослела. Психологически созрела, это очень важно. И тогда, наверное, они оценят по достоинству нашу страну.
Евгений Пустовой:
Но ведь чем лучше, тем больше хочется?
Ирина Безручко:
Это вопрос психологической незрелости. Понимаете, Родина – это не там, где дешевый, простите, телевизор или где дешевле продукты, Родина – это там, где говорят и думают на твоем языке, где тебя понимают, где есть близкие люди, которые тебя поддержат в трудную минуту.
Подробности в видеоматериале.
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