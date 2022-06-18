Пустовой: «Чтобы победить Китай, США нужны ресурсы. Ресурсы у России. С Россией Беларусь»

Новости Беларуси. Анализ политической палитры этой недели. Взгляд Евгения Пустового в рубрике «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Это вот так встречают нашего Президента белорусы. Бобруйск, «Белшина». Это не регламентируешь. Народный Президент.

Европейские политические менеджеры этого не дождутся. Вряд ли на Michelin поедут. В Европе не до оваций. Костлявая рука голода зависла над их разрекламированным комфортом и изобилием, тусовку с Банковой начинают ненавидеть даже те, кто в нее верил, а номинальное лицо всего этого спрута по переделу мира – Байден – гордится невероятным наличием в своей администрации гендерных девиантов. И это великая западная модель развития. Нам это надо? Не думаю. Все эти катаклизмы и пертурбации. Зачем? Неужели эти миллиарды высокомерные страны и надменные транскорпорации не могли бы вложить в мир, а не в войну? Только вдумайтесь, особенно те, кто не выйдя или уже впав в пубертальный период Telegram-зависимости, крэмзае «нет – войне». Невероятные, «нет – войне» еще четыре года назад наш Президент говорил со всех трибун, призывая к «Хельсинки-2». Тогда в Минск, как в ООН, паломничество совершал весь политический истеблишмент западного мира.