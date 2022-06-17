Лукашенко: «Благодаря этим фейкам в 2020 году чуть страну у нас не перевернули»

Новости Беларуси. Если трудовой коллектив хочет пообщаться с Президентом, Александр Лукашенко никогда не отказывается ответить на вопросы простых людей и заводчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В процессе этого диалога часто поднимаются вопросы гораздо шире производственных интересов. На «Белшине» начали с темы импортозамещения, затем предсказуемо перешли к политике. И пока коллективный Запад пакетирует санкции. Мы составами отгружаем продукцию на экспорт. Понятно, за всем этим стоит работа высших должностных лиц государства, правительства, директорат и каждого на своем участке работы. На санкции мы способны ответить. Но ведь противостояние бывает открытым. Украина. Даже задавая вопрос, не удается уйти от волнения.

Наталья Горбель, секретарь управления административно-хозяйственного управления: Нам, гражданам Республики Беларусь, всегда очень важно и очень интересно знать ваше мнение и ваше видение по поводу мировой ситуации. С начала российской военной специальной операции прошло уже более 100 дней. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Скажите, пожалуйста, можно ли уже говорить о каких-то прогнозах по поводу развития ситуации в Украине? И, пожалуй, самое главное, что волнует нас, простых людей, у которых там очень много родных, близких, друзей. Удастся ли нашим трем братским славянским народам, как и прежде, жить в дружбе и согласии?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: За пределами нашей страны много доброжелателей, хороших людей, которые желают нам счастья. Их сотни миллионов, поверьте. Просто сейчас монополизировали средства массовой информации, и фейки кругом. Такой мир сейчас. От этого никуда не деться. Благодаря этим фейкам в 2020 году чуть страну у нас не перевернули. Правда всегда побеждает. Поэтому, наверное, господь нам и помогает. Рассчитывали, что мы рухнем. Мгновенно. С этими санкциями и прочее. И порой, знаете, неописуемо и необъяснимо мы выходили из ситуации. И тогда я, чтобы долго не думать, думаю: наверное, увидел – помог. А помог, потому что мы еще не совсем плохие. Поэтому верить – это хорошо, это просто. А вот жить надо еще в соответствии с тем, как он, думаю, что он на нас смотрит. И не дай бог, по голове ударит. Он нас часто ударял по голове, но щадил, жалел. Ну вы же чувствуете, что у меня хохлятская фамилия. Не зря, наверное. Поэтому я всегда к украинцам и лично, и как человек, и президент относился с трепетом. Вы это видели. Я всегда жалел. Украинцы. Я служил на западной границе в погранвойсках. Я у этих западенцев. Из Бреста я ездил по всей западной границе Украины, я с ними встречался. Вот такие люди. Когда я работал в сельском хозяйстве руководителем предприятия, они потом ко мне приезжали работать оттуда. У них взяли верх эти руководители. Так у нас же, помните, постарше люди, во времена Шушкевича – это же родственники. Это же их родственники, которые сейчас во власти в Украине. Так хорошо, что вы тогда рискнули, отмели всю эту нечисть. И меня, тогда еще безусого, избрали президентом. Случайно. Но вот рискнули и избрали. И мы пошли другим путем, это непросто было сломать, но мы без войны это сделали. У нас это было. Было в первые годы моего президентства. Националисты не сдавались у нас просто так. А в Украине они не выдержали.

Александр Лукашенко:

Украина всегда была больше националистической, нежели Беларусь. То, что происходит в Украине – это начало. Один из элементов крупных передела мира. Поэтому, как будут развиваться события, тяжелый случай. Россия сегодня привержена, это я точно знаю, переговорному процессу. Почему украинцы отказались разговаривать с россиянами? У нас начался этот диалог. Я был в него вовлечен. Они ушли. Почему? Американцы сказали: нет, переговорам не бывать. Почему они себя так развязано ведут? Американцы за спиной стоят, финансируют, деньги дают, вооружение. Сюда перебрасывают вооруженные силы, мы это видим. Поэтому мне приходится и на западе держать вооруженные силы начеку, и на юге. Они нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью, и выставить фронт от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось – продолжают это делать другими методами. А у нас ситуация непростая. Нам надо не втянуться, не создать здесь войнушку. Они хотят, чтобы вы не здесь работали, а с автоматами, пулеметами стояли на улице, как в Украине, вас бомбили. Нам война не нужна. И втянуться мы в это не можем. А как? Надо защитить этот кусок земли. Пока, слава богу, удается.

Вы вчера заметили: в Киев приехали ведущие европейские лидеры. Или Европа сама решила тут успокоить ситуацию, потушить этот пожар войны, или же американцы дали команду: вы там поезжайте, поддержите украинцев, Зеленского и дайте оружие. Скорее всего, второе. Потому что сегодня уже президент Франции заявил, что «мы будем поставлять оружие самое современное Украине» и так далее. То есть вот там идет какая-то заварушка. Вчера заявил Байден, что будут перечислять каждый месяц Украине по 1,5 миллиарда долларов. Для чего? Для войны. Поэтому это только начало. Американцы чувствуют, что проигрывают, а проигрывать не хотят. Потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром. Поэтому, я вам в начале сказал: будет непросто. И нам надо вот этот монолит единства. Отбросьте всякие мысли. Кто-то плохой, кто-то хороший. Всегда будут плохие и хорошие. Нам надо сделать все, чтобы сохранить свой кусок земли. А в Украине – вы не переживайте. Мы не собираемся там воевать. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливаться на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, у них такая шальная мысль была, мы мгновенно ответим. Поэтому вы нас не трогайте, мы к вам не собираемся идти. Будете хватать наших водителей, как вот этих 75 человек – будем проводить операцию. Многослойную. Не получится этих людей забрать миром, значит, проведем военную операцию. Но своих людей не бросим.

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