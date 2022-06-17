«Я вас прошу, делайте каждый свое дело. Остальные проблемы мои». Лукашенко о давлении Запада перед работниками Белшины

«Белшина» – это громадный конвейер. И люди отлично с ним справляются. Чего не скажешь об информационном конвейере. Зачастую он перемалывает и критическое мышление, и очевидную правду. Сколько раз белорусов пугали. Сначала ковидом, затем крахом экономики из-за санкций. А не являются ли все эти методы давления тоже конвейером? Геополитической партии по переделу мира. Это политика. А заводчан волнует вполне конкретный вопрос.

Петр Семерник, начальник участка подготовительного цеха ЗМШ: Беларусь ужу привыкла жить под давлением со стороны стран Запада. Сейчас это давление и на нашу страну, и на Россию. На братскую Россию. Еще усиливается. Просто немыслимо. Не так давно на одном из совещаний вы сказали, что трудности – не повод для паники. Скажите, пожалуйста, насколько все-таки наша экономика выдержит все эти барьеры, весь этот внешний прессинг?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если бы вы не конкурировали, «Белшина», к примеру, с Goodyear, там еще какие-то мишлены и прочие компании – если бы вы не конкурировали с ними, короче говоря, не мешали им и другие (МТЗ, МАЗ, БелАЗ и прочее). Тот же БелАЗ не мешал американским, японским производителям. Там всего четыре-пять производителей этих автомобилей. А БелАЗ держит 30 % и больше мирового рынка. Мы для них конкуренты, мы путаемся у них под ногами. Поэтому одна из причин давления на нас… Права человека и прочее – это все выдумка, это лозунг. Они же не скажут, что мы вас душим, потому что вы производите шины. Это же смешно будет. Нет. Там права человека, у вас там диктатура и прочее. Теперь вы видите, какие права человека у них и какая у них диктатура.

Уже сегодня пошел разговор в Америке, что Байден проигрывает следующие выборы, а хочет пойти. Трамп ввязался, уже идет речь о том, чтобы Трампа вообще убрать с арены. Запретить ему участвовать. Если бы у нас ничего не было в стране, нас бы никто и не давил. Кому мы нужны? Но мы высокотехнологичная, образованная нация. И мы способны конкурировать. И мы будем конкурировать. И для того, чтобы наша экономика выдержала, у нас есть все. Вы, люди, есть, специалисты есть, руководители есть. Власть есть. Не без грехов. Мы такие, как вы. Мы такие, как вы, запомните. Может быть, мы должны чуть-чуть лучше быть, на полшага впереди быть. Не всегда, наверное, получается. Жизнь есть жизнь.