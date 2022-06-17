Коронавирус, инфляция и строительство жилья. О чём рассказал Лукашенко коллективу «Белшины»?

Новости Беларуси. Если Министерство промышленности выдержит, то и страна будет работать. Об этом 17 июня заявил глава государства во время рабочей поездки в Бобруйск, где посетил два предприятия «Белшину» и «Бобруйскагромаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тему импортозамещения Президент продолжил во время встречи с трудовым коллективом «Белшины». Глава государства отметил, что в этом направлении сделано уже немало. В дальнейшем будет наращиваться сотрудничество с дружественными для Беларуси странами. От вопросов экономики перешли к вопросам политики. Безусловно, каждого белоруса беспокоит складывающаяся ситуация вокруг страны и как это скажется на нашем будущем. Александр Лукашенко дал предельно четкий ответ: каждый должен заниматься своим делом, а решение остальных проблем – за Президентом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спрос громаднейший. В том числе и на ваши шины. Вы сегодня не успеваете обеспечить мировой спрос, прежде всего в России. Все к вам бросились, стоят в очереди. Да и на всех предприятиях. Надо выстоять. Трудности, сложности – каждый должен заниматься своим делом. Нам надо выдержать. Как я когда-то говорил, за год-два обстановка будет совершенно иная. К сожалению, и в мире она изменится. Сейчас идет передел мира, но я вас уже предупреждал в начале пандемии, еще до президентских выборов. В 2019 году, когда бешенство началось и коронапсихоз, в Бобруйске в это не очень верили и думали: что там он говорит не то. Сейчас вы убеждены. Мы итоги подвели, коронавируса у нас осталось всего 2,5 % к тому, что было. И когда подвели итоги, кое-кто на Западе прослезился. В коронавирус впечатали много денег. Помните, я тоже вас предупреждал, что это боком вылезет? Доллары печатали триллионами, а сегодня пошла бешеная инфляция со всех сторон. Конечно, и к нам она завозится.