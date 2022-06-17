«От меня не заржавеет». К чему призывал белорусов Лукашенко во время визита на «Белшину»?

Новости Беларуси. Если трудовой коллектив хочет пообщаться с Президентом, Александр Лукашенко никогда не отказывается ответить на вопросы простых людей и заводчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В процессе этого диалога часто поднимаются вопросы гораздо шире производственных интересов. На «Белшине» начали с темы импортозамещения, затем предсказуемо перешли к политике. Безусловно, каждого белоруса беспокоит ситуация вокруг страны и как это скажется на нашем будущем. Александр Лукашенко дал предельно четкий ответ: каждый должен заниматься своим делом, а решение остальных проблем за Президентом. Для белорусского лидера люди – это не электорат, о котором он вспоминает в преддверии политической кампании. Александр Лукашенко постоянно в командировках по регионам, и обязательно общается с трудовыми коллективами. Многое, впрочем, люди и сами понимают. Юлия Северин отвечает за работу с молодежью. Думая о будущем, не забывает прошлое. В Год исторической памяти – о памяти своей семьи.

Юлия Северин, специалист по работе с молодежью отдела идеологической и социальной работы:

22 июня – особая дата в семье каждого белоруса. Мой прадед был участником Великой Отечественной войны. Он был похоронен в Польше, где сейчас сносят памятники советскому солдату. Скажите, пожалуйста, как нам всем вместе сохранить память о войне для нашего будущего поколения и что для вас лично и членов вашей семьи означает эта памятная дата?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Правильно вы сказали по поводу семьи и прочее. С пяти лет ему надо понемножечку, потихоньку, не напрягая, это говорить. Почему мы в 2020 году смотрели: да, у нас же идиоты есть в обществе. Почему? Они не идиоты. Мы просто упустили эту работу. Мы детям и взрослым и в школе не говорили так, как сейчас говорим, что это наша история, мы ею должны гордиться. 30 миллионов советских людей погибли и принесли нам победу. Что такое победа? Это наша гордость. Мы всем должны на Западе везде говорить: слушайте, вы, мерзавцы, вы чего нас душите и к нам пристаете? Мы же вас спасли – вы бы были рабами – особенно Россия, Украина, постсоветское пространство. Да и Великобритания. Англия была бы следующей, они уже на Америку замахнулись. Мы вас спасли! Мы должны были об этом, не стесняясь, говорить. А мы жалели, а мы боялись, а мы боялись сказать полякам в советские времена, я это помню, я сам был идеологом, лектором, что вот в Польше наших погибло 600 тысяч. Положили мы советских людей, освобождая Польшу. Мы им должны были об этом говорить, мы должны были не стесняться немцев, громко говорить, что был не только Холокост у евреев, в Бобруйске это актуально, но Холокост против всего советского народа. Геноцид. Мы боялись сказать. А сегодня уже больше 200 могил, которых раньше не знали в Беларуси, откопали – там тысячи, тысячи людей расстреляны. Все как-то, знаете, аккуратненько, чтобы никого не обидеть.