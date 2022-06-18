«Белая Русь» нашла свою нишу». Как август 2020-го изменил организацию?

Новости Беларуси. Самое многочисленное общественное объединение страны, «Белую Русь», ожидает дальнейшая трансформация. IV съезд его участников собрал 18 июня в Минске полтысячи делегатов из всех регионов. Это члены правительства, лидеры общественных и политических движений Беларуси, ученые и представители различных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Не просто самое крупное в стране, а по-настоящему влиятельное объединение разменяло очередную пятилетку. Повод снова встретиться и сверить часы: что сделано, а что с пометкой «в ближайшей перспективе». Что важно, здесь представлен голос всей Беларуси – в географическом срезе здесь делегаты из всех регионов нашей страны.

«Белая Русь» за Беларусь. И особенно громко этот лозунг был слышен в такой важный для страны момент – в 2020-м. Это и ковид, и избирательная кампания. Время, когда мы сплотились и стали еще сильнее.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Мы после августа 2020 года практически постоянно работаем в трудовых коллективах. Я могу сказать, что «Белая Русь» нашла свою нишу: это проведение диалоговых площадок, это выбор той острой тематики, на которой общество делает акцент, то есть что волнует. Если это распространение ковида, то это распространение ковида, если политическая ситуация, то мы приходим, разъясняем. Мы хотим достучаться до каждого. Олег Романов ответил, станет ли «Белая Русь» партией. Подробнее здесь.

За объединением стоят люди – свыше 190 тысяч человек. Это практически сравнимо с населением Барановичей. Представители разных профессий, но одного взгляда: мы должны беречь и приумножать то, что у нас есть. Социальные проекты, наука, экономика, культурная и общественная жизнь – «Белая Русь» и вправду объединяет. Создание новых рабочих мест, поддержка молодежи и привлечение регионов в общественно-политическую жизнь страны – это лишь малая часть проделанной работы.