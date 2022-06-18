Профессор МГИМО: «Экономика сейчас будет меняться. Мы уходим в другой технологический цикл»

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Говорил и говорю: сверхзадача белорусской многовекторности – это когда в роддомах Донбасса не гибнут под бомбами только что рожденные дети, это когда в Европе моются обычной водой, а не дождевой, и полки там не пустые. Это когда ученые больших стран мира вместе думают, как победить онкологию, а не друг друга вирусами. Это когда вместо большого передела мира – интеграция интеграций. Это когда составами перевозят продукты и товары, а не танки и гаубицы. Это когда фестивали национальных культур. Дружить не против кого-то, а всем вместе. Это и есть сверхзадача белорусской многовекторности. Инициативы Лукашенко правители типа постгуманистического Запада не сочли удобными.

Андрей Безруков, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО:

Сейчас, когда Запад по сути вернулся к своим колониальным привычкам, это не только вопрос России и Беларуси. Это вопрос вообще интеграции многих стран вместе, чтобы построить новый мир. Мир более справедливый, мир с другой экономикой. Так или иначе экономика сейчас будет меняться. Мы уходим в другой технологический цикл. И здесь, как было сказано в Пекине, по-моему, в январе, они сказали: на самом деле западный мир находится в меньшинстве. Вот он и находится в меньшинстве. И у него тяжелая ситуация, когда он начинает терять позиции, и он за эти позиции дерется. А все остальные ищут какие-то общие базы, в том числе и Россия, и Беларусь, чтобы выстроить совершенно другую экономическую и политическую системы.