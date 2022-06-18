«Мы готовы к реализации этой задачи». Олег Романов ответил, станет ли «Белая Русь» партией

Новости Беларуси. Самое многочисленное общественное объединение страны, «Белую Русь», ожидает дальнейшая трансформация. IV съезд его участников собрал 18 июня в Минске полтысячи делегатов из всех регионов. Это члены правительства, лидеры общественных и политических движений Беларуси, ученые и представители различных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Твердый фундамент преемственности заложили еще в 2007-м. Теперь же из года в год в виде кирпичиков закладывают новые смыслы и аспекты. Это вызов времени. Меняется ситуация в мире, совершенствуется законодательство. Время на месте не стоит. И в объединении тоже изменения – новый руководящий состав. Избран новый председатель. Им стал Олег Романов, ректор Полоцкого государственного университета. А вот одно из главных обсуждений в политических кулуарах – станет ли «Белая Русь» партией? – пока обсуждением и остается.

Олег Романов, председатель Республиканской общественной организации «Белая Русь»:

Президент на недавнем семинаре-совещании сказал, что партийному строительству быть. Поэтому если будет воля политического руководства и, самое важное, воля граждан Республики Беларусь, потребность в создании политической партии, которая будет продолжать смыслы, ценности деятельности общественного объединения «Белая Русь», то мы готовы к реализации этой задачи. Игорь Сергеенко: «Белой Руси» необходимо совершенствоваться, идти дальше. Подробнее здесь.

Среди ключевых акцентов – новая информационная повестка, курс на омоложение кадров и сохранение исторической памяти. Цели поставлены, пути достижения ясны. Но ведь прежде всего здесь говорят о людях. Это и есть та самая движущая сила, благодаря которой наше общество будет жить. И не просто, а в гармонии, спокойствии и взаимопонимании.