Посол Индии в Беларуси: санкции не представляют серьёзных барьеров для развития наших отношений

Новости Беларуси. Беларусь хотела бы найти свое место в растущей индийской экономике. О двустороннем сотрудничестве сегодня, 16 июня, говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с послом этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индия – один из основных покупателей белорусских калийных удобрений. Выгодному взаимодействию не помешают даже возводимые барьеры в отношении Беларуси – отметил индийский посол. Дипломат уверен, что некоторые сложности, связанные с логистикой и платежами, в скором времени удастся преодолеть.

Алок Ранджан Джа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

Санкции были введены некоторое время назад. Могу отметить, что они не представляют каких-то серьезных барьеров для развития наших отношений. Мы продолжаем работать с Беларусью. Да, санкции представляют для нас какие-то сложности. Но нет нерешаемых проблем. Конечно, чем быстрее будут сняты санкции, тем лучше. Однако наши отношения продолжаются. Мы продолжаем поддерживать коммерческие отношения, продолжает работать бизнес, продолжаем работу над тем, чтобы найти пути решения текущих проблем. В первую очередь это касается проблем в логистике и платежах. Думаю, что очень скоро найдем какое-то решение.

Между Беларусью и Индией достигнут высокий политический уровень взаимодействия. Александр Лукашенко с государственными визитами посещал эту страну трижды. Выстроен диалог и по линии парламентов.