«Пусть в следующем году всех нас ждёт только счастье». Журналисты президентского пула СТВ поздравили белорусов

Новости Беларуси. Сотни прямых эфиров, интересные герои, события, которые войдут в историю. Накануне Нового года в проекте «Своими глазами» – те, кто работал рядом с главой государства. Что запомнилось нашим корреспондентам и политическим обозревателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Церемонии вручения государственных наград здесь, во Дворце Независимости, – излюбленные мероприятия журналистов президентского пула. Это всегда очень красиво и очень эмоционально. Да и сам Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что момент вручения награды людям, которые заслужили ее своим трудом, – один из самых приятных в работе Президента. Ни одна церемония не похожа на предыдущую – все они очень эмоциональные, очень торжественные. И все же хотелось бы выделить две из тех, что прошли здесь в уходящем году. Первая. Вручение награды совсем юному Роману Когодовскому. Молодой человек бросился в пылающий дом за младшим братом и ценой своего здоровья спас его. Чуть позже этого героического мальчика спасали уже белорусские медики и совершили настоящее чудо. Слова благодарности вместе со своим подопечным спустя время они услышали в этих стенах, а сам Рома из рук Президента получил орден «За личное мужество». Этот мальчик вынес брата из огня, выжил и получил награду от Президента. Самые проникновенные моменты церемонии – читайте здесь.

Вторая церемония уже с другим эмоциональным окрасом. Боль и гордость смешались в момент вручения медалей Героя Беларуси воедино. Все дело в том, что ни Андрей Ничипорчик, ни Никита Куконенко – белорусские летчики, которым предназначались эти награды, не смогли прийти во Дворец Независимости. Вместо них награды получали люди с такими же фамилиями, их ближайшие родственники. Поскольку героями Беларуси эти героические летчики стали посмертно. Хотелось бы, чтобы в наступающем 2022 году все герои свои награды получали лично.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Уходящий год запомнится мне еще и трагическими событиями. В 2021-м мы потеряли Дмитрия Федосюка. Офицера КГБ, который погиб при исполнении боевого задания. Все белорусы были повергнуты в шок, и скорбела вся страна. И у здания Комитета госбезопасности люди собирались, приносили цветы, чтобы почтить память Димы. Это были его родственники, сослуживцы и простые белорусы. Я помню их глаза, полные слез. И в те дни одно из рядовых совещаний здесь, во Дворце Независимости, Президент начал с минуты молчания. Александр Лукашенко вручил награды семьям Андрея Ничипорчика, Никиты Куконенко и Дмитрия Федосюка – читайте здесь. Я хочу, чтобы в будущем такие минуты молчания не повторились и чтобы Беларусь больше не теряла своих сыновей. Пусть в следующем году всех нас ждет только счастье.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Самое порой сложное для пула – это работать в командировках. А глава государства часто выезжает в регионы. И не секрет, что такие поездки напоминают настоящую обстоятельную инспекцию, во время которой могут похвалить или поругать, но есть место таким, скажем, добрым и приятным моментам. Лично мне в этом году особенно запомнилась поездка в начале мая в Туров. Как Александр Лукашенко встретил с белорусами Пасху в Турове – читайте здесь. Именно там светлый праздник Пасхи встретил Президент и мы с ним. Я даже привезла с собой в городок кулич, чтобы его там освятили. И пока была возможность, до работы в храме бегала, искала, кто бы мог мне в этом помочь, но в итоге съела эту булочку, к сожалению, не освященную, по дороге обратно в Минск. Так вышло, не было возможности. Всем было не до моего кулича. Приезд Президента в Туров получился настолько душевным. На входе в храм его ждали люди, в самом же храме встречали детки с подарками. Атмосфера была очень теплой и Александр Лукашенко, выступая, сказал такие важные слова, я помню, как вчера: жизнь такая короткая, давайте не тратить ее на пустословие и разрушение. Это так актуально сегодня, да и не только сегодня. Мир настолько хрупок, что кажется, вера – это единственное спасение. Вера в то, что люди будут помнить хотя бы элементарное: что есть добро, а что – зло. Мне хочется пожелать в следующем году всем телезрителям СТВ самого простого: веры в себя и в своих близких. И пусть 2022-й вас не разочарует.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Этот год был годом поиска единения, поиском новых точек интеграции, поиском законодательного базиса для дальнейшего развития государственности, поиском себя в этом сложно мире. На острие событий везде есть, был и будет Президент. Прежде всего это поездки в регионы. К людям. По селам и городам. По новым предприятиям, спортивным и медицинским центрам. Острые и злободневные посылы в строгих кабинетах, сложные темы онлайн-саммитов. Хотелось бы, конечно, чтобы в 2022 году – это были встречи, где главы государств могли бы общаться на расстоянии вытянутой руки. Как Лукашенко и Путин. Как прошел диалог президентов в Санкт-Петербурге – читайте здесь. Именно о рукопожатия нашего Президента этого года и хотелось бы рассказать. О смелом рукопожатии Александра Лукашенко пациентам красных ковидных зон. 17-й раз в «красной зоне». Лукашенко посещает Лидскую ЦРБ – читайте здесь.