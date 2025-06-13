Парламентарии КНР подтвердили готовность продвигать развитие отношений с Беларусью по всем направлениям

В Совете Республики прошло заседание Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это уже вторая подобная встреча. Парламентарии из Поднебесной еще раз подтвердили, что готовы способствовать развитию отношений с Беларусью по всем направлениям. И, пожалуй, это наиболее яркое воплощение нашего стратегического взаимодоверия.

Беларусь благодарна Китаю за политическую поддержку на международной арене. Наши страны вместе выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка, против применения силы в международных делах, подчеркивают необходимость коллективных усилий в решении глобальных проблем.

Беларусь и Китай последовательно отстаивают суверенитет и территориальную целостность друг друга, выступают против вмешательства во внутренние дела. Официальный Минск поддерживает принцип «одного Китая» и никогда не отступит от этой твердой и осознанной позиции, заявила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вопросы, которые были вынесены на рассмотрение Комитета, достаточно всеобъемлющие. Они определяют дальнейшее сотрудничество между нашими странами. Это прежде всего вопросы, которые касались государственного управления. И, конечно, это обмен опытом, который есть у нашей страны и у Китая. Это вопросы, которые касались торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Конечно, что очень важно для нас, это региональное сотрудничество, ну и, конечно, сотрудничество молодежных организаций, молодежная политика наших стран. Сегодня мы обсудили эти вопросы, обменялись мнениями и еще раз акцентировали внимание на необходимости дальнейшего продолжения реализации тех договоренностей, которые достигнуты Президентом нашей страны Александром Григорьевичем Лукашенко и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Это очень важно, потому что достаточно частые визиты президентов, встречи, конечно, определяют и задают тональность нашему сотрудничеству. Поэтому с нашей стороны, парламентариев, мы должны сделать все для того, чтобы достигнутые договоренности были эффективны и реализовывались как можно быстрее.

Знаковой в истории двусторонних отношений стала встреча лидеров Беларуси и Китая в сентябре 2022 года на полях саммита ШОС в Самарканде. Тогда была принята совместная декларация о выводе отношений на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Сегодня этот документ наполнен более глубоким, конкретным смыслом, а именно впечатляющими результатами сотрудничества абсолютно во всех сферах, подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова.