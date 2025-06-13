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Парламентарии КНР подтвердили готовность продвигать развитие отношений с Беларусью по всем направлениям

13 июня 2025 18:01
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В Совете Республики прошло заседание Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это уже вторая подобная встреча. Парламентарии из Поднебесной еще раз подтвердили, что готовы способствовать развитию отношений с Беларусью по всем направлениям. И, пожалуй, это наиболее яркое воплощение нашего стратегического взаимодоверия.

Парламентарии КНР подтвердили готовность продвигать развитие отношений с Беларусью по всем направлениям-2

Беларусь благодарна Китаю за политическую поддержку на международной арене. Наши страны вместе выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка, против применения силы в международных делах, подчеркивают необходимость коллективных усилий в решении глобальных проблем.

Беларусь и Китай последовательно отстаивают суверенитет и территориальную целостность друг друга, выступают против вмешательства во внутренние дела. Официальный Минск поддерживает принцип «одного Китая» и никогда не отступит от этой твердой и осознанной позиции, заявила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вопросы, которые были вынесены на рассмотрение Комитета, достаточно всеобъемлющие. Они определяют дальнейшее сотрудничество между нашими странами. Это прежде всего вопросы, которые касались государственного управления. И, конечно, это обмен опытом, который есть у нашей страны и у Китая. Это вопросы, которые касались торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Конечно, что очень важно для нас, это региональное сотрудничество, ну и, конечно, сотрудничество молодежных организаций, молодежная политика наших стран. Сегодня мы обсудили эти вопросы, обменялись мнениями и еще раз акцентировали внимание на необходимости дальнейшего продолжения реализации тех договоренностей, которые достигнуты Президентом нашей страны Александром Григорьевичем Лукашенко и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Это очень важно, потому что достаточно частые визиты президентов, встречи, конечно, определяют и задают тональность нашему сотрудничеству. Поэтому с нашей стороны, парламентариев, мы должны сделать все для того, чтобы достигнутые договоренности были эффективны и реализовывались как можно быстрее.

Знаковой в истории двусторонних отношений стала встреча лидеров Беларуси и Китая в сентябре 2022 года на полях саммита ШОС в Самарканде. Тогда была принята совместная декларация о выводе отношений на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Сегодня этот документ наполнен более глубоким, конкретным смыслом, а именно впечатляющими результатами сотрудничества абсолютно во всех сферах, подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество # Наталья Кочанова

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