Лукашенко предложил Путину провести очередные военные учения. Как прошёл диалог президентов в Санкт-Петербурге?

Совместные проекты в области безопасности. Минск и Москва подтверждают курс на обороноспособность Союзного государства. Причем речь не только о военных, но и об экономических угрозах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Санкт-Петербурге 29 декабря прошли переговоры президентов Беларуси и России. Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки, подведя некоторые итоги уходящего 2021 года. Договорились и о будущем сотрудничестве. Это уже шестая очная встреча лидеров в этом году. Президенты общались в формате «один на один» более полутора часов. Затем разговор продолжили в неформальной обстановке. Евгений Пустовой продолжит.

Промышленная кооперация на высоте, в смысле в авиации. Наращивание совместного товарооборота и военного сотрудничества. Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня провели переговоры в Санкт Петербурге. Это уже шестая очная встреча лидеров в этом году. Предыдущая состоялась в сентябре. Год оказался очень продуктивным. И по количеству личных встреч, и по росту товарооборота.

Утром Владимир Путин заехал за нашим Президентом. И оба лидера отправились на переговоры в Константиновский дворец в Стрельне. Встреча довольно продолжительное время шла в формате «один на один» в рабочем кабинете, а затем президенты стран сделали заявления для прессы. Александр Лукашенко поблагодарил своего российского коллегу за поддержку в сложный санкционный период. Александр Лукашенко в разговоре с Владимиром Путиным: «Лучше мы будем конкурировать с российскими компаниями» (здесь подробности).

Главы государств и дальше договорились углублять кооперацию и взаимодействовать в оборонном и военно-промышленном комплексе. Накануне здесь же, в Петербурге, состоялся неформальный саммит руководителей государств Содружества. Лукашенко на встрече с Путиным: очень большой крен произошел в сторону нашего единения – вместе решать вопросы (подробнее тут).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы помните, что, как бы ни складывались наши отношения, мы в долгу не останемся. Белорусы в долгу не останутся. Думаю, что мы многое еще сможем сделать. Я вас давно просил, чтобы мы не останавливались в сотрудничестве в оборонной отрасли, военно-промышленном комплексе. Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Мы это делаем. Процесс учений останавливать не надо. Я знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет. То есть по всем направлениям мы сотрудничаем, и это будем делать всегда.