17-й раз в «красной зоне». Лукашенко посещает Лидскую ЦРБ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко начал рабочий день в Лидской центральной районной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично контролировать ситуацию с COVID-19 в разных регионах страны.
26 октября он в 17-й раз войдет в «красную зону» и пообщается с медиками и пациентами.
Лидская центральная районная больница – многопрофильное учреждение. Здесь оказывают помощь жителям не только Лидского, но и некоторых соседних районов. Работают 11 стационарных отделений, в которых каждый год обслуживаются более 23 тысяч человек.
Пандемия внесла свои коррективы в работу клиники, 30 % коечного фонда отдали для пациентов с коронавирусной инфекцией. Особое внимание медиков тяжелым пациентам. Семь человек, находящихся на лечении, нуждается в кислородной поддержке. Оборудование в клинике есть. На сегодня в больнице 26 аппаратов искусственной вентиляции легких.