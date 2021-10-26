17-й раз в «красной зоне». Лукашенко посещает Лидскую ЦРБ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко начал рабочий день в Лидской центральной районной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично контролировать ситуацию с COVID-19 в разных регионах страны. 26 октября он в 17-й раз войдет в «красную зону» и пообщается с медиками и пациентами.

Лидская центральная районная больница – многопрофильное учреждение. Здесь оказывают помощь жителям не только Лидского, но и некоторых соседних районов. Работают 11 стационарных отделений, в которых каждый год обслуживаются более 23 тысяч человек.