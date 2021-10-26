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17-й раз в «красной зоне». Лукашенко посещает Лидскую ЦРБ

26 октября 2021 07:38
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко начал рабочий день в Лидской центральной районной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично контролировать ситуацию с COVID-19 в разных регионах страны.

26 октября он в 17-й раз войдет в «красную зону» и пообщается с медиками и пациентами.

17-й раз в «красной зоне». Лукашенко посещает Лидскую ЦРБ-1

Лидская центральная районная больница – многопрофильное учреждение. Здесь оказывают помощь жителям не только Лидского, но и некоторых соседних районов. Работают 11 стационарных отделений, в которых каждый год обслуживаются более 23 тысяч человек.

17-й раз в «красной зоне». Лукашенко посещает Лидскую ЦРБ-4

Пандемия внесла свои коррективы в работу клиники, 30 % коечного фонда отдали для пациентов с коронавирусной инфекцией. Особое внимание медиков тяжелым пациентам. Семь человек, находящихся на лечении, нуждается в кислородной поддержке. Оборудование в клинике есть. На сегодня в больнице 26 аппаратов искусственной вентиляции легких.

17-й раз в «красной зоне». Лукашенко посещает Лидскую ЦРБ-7

На прошлой неделе глава государства дал ряд распоряжений, касающихся белорусской стратегии борьбы с пандемией COVID-19. Важнейшее из которых – не допускать приостановки оказания плановой медпомощи.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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