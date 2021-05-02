Александр Лукашенко зажёг пасхальную свечу в Кафедральном соборе в Турове

Новости Беларуси. Светлый праздник Пасхи Президент встретил в Турове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращаясь к верующим, Александр Лукашенко напомнил: в силах каждого с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением, как вспоминают сегодня Кирилла и Лаврентия Туровских, Евфросинию Полоцкую, митрополита Филарета.

По традиции Александр Лукашенко в этот день приезжает в один из храмов страны. В 2021 году пасхальную свечу глава государства зажег в Кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских.

Его возведение началось 11 лет назад. Под сводами 32-метрового собора молятся о важном тысячи прихожан. На территории сохранилась святыня – каменный крест Х века. Президент отметил, что город Туров наравне с Полоцком – колыбель христианства на нашей земле.

Потому это место – поистине неисчерпаемый источник веры, духовности, мудрости и единства белорусского народа. И эти мысли с главой государства разделяют многочисленные прихожане.

Символично, что именно в день Пасхи в Туров возвращается одна из главных святынь Беларуси – воссозданный Туровский крест.

В дар храму святыню передал Президент.