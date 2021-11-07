Этот мальчик вынес брата из огня, выжил и получил награду от Президента. Самые проникновенные моменты церемонии

Новости Беларуси. Как бы сложно ни было, наша медицина творит чудеса. Это не метафора, а факт. На неделе Президент вручил орден «За личное мужество» 12-летнему Роману Когодовскому, который чуть ли не ценой собственной жизни из огня спас своего двухлетнего брата. А потом совершил еще один подвиг – перенес десятки операций, больше 100 дней провел в ожоговой реанимации и получил вторую жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, рядом с Ромой врачи, которые боролись за мальчика. Целая команда медиков отмечена государственными наградами. И вот самые проникновенные моменты церемонии.

Работаю уже 17 лет в ожоговом отделении. А вообще в операционной 35 лет. Роман поступил, можно сказать, даже самый тяжелый из всех, что был. Роман собрал все возможные осложнения, которые описаны в учебниках по ожоговой болезни.

Декан хирургического факультета БелМАПО: «Роман собрал все возможные осложнения, которые описаны в учебниках» – читайте здесь. Показал с первых дней, что он борец. Что он борец и за жизнь, и за свое здоровье. Он выписан у нас был чуть меньше месяца назад, поэтому за это время он еще более окреп, более самостоятельный стал.

«Данный случай неординарный». Заведующий ожоговым отделением БСМП рассказал, как спасали Рому Когодовского – читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, Роман, ты уже стоишь смирно. Молодцы, спасибо вам. Вы молодцы. Спасибо вам.

Александр Лукашенко:

Вот этот орден очень редко взрослые люди получают. Всего несколько орденов в стране вручены большим таким, крепким мужикам. Ты у нас самый крепкий. Герой. Поэтому я тебе вручаю этот орден. Когда ты вырастешь, ты поймешь что это за орден. Александр Лукашенко – Роме Когодовскому: ты у нас герой! Этот орден очень редко взрослые люди получают – читайте здесь.

Наш труд, как ни в какой другой хирургической специальности, требует особого, более человечного, трепетного отношения к пациенту, к каждому сантиметру его кожи.

Весь коллектив наш прожил вместе с ним вот эту жизнь. Жизнь, когда он находился у нас в отделении.

Александр Лукашенко:

Эти люди сделали все для того, чтобы не только тебя защитить и спасти, но совершить подвиг. И знаешь, мы будем гордиться тобой и ими.

Когда смотрит вся страна, когда мама мальчика с первых дней, несмотря на все наши сомнения, она всегда в нас верила. И вот эта вера ее – конечно, надо было соответствовать. Я горжусь нашим коллективом.

Самое главное, чтобы только жив был. Только жил. Роман Когодовский:

Я хочу сказать спасибо всем врачам, если бы не они, меня бы здесь и не было. «Если бы не они, меня бы здесь не было». Рома Когодовский побывал во Дворце Независимости. Что говорят врачи и сам мальчик? – читайте здесь.