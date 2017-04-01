Психотерапевт Инна Третьяк: «Не надо ничего усложнять, заморачиваться, надо просто жить»

Новости Беларуси. Жизнь в большом городе оставляет отпечаток на сознании и психике людей. Когда минчане стоят в очередях, в час пик едут в транспорте или стоят в пробке, часто испытывают раздражение. Как бороться со стрессом и сохранить душевное равновесие в программе «Большой город» рассказала врач-психиатр, врач-психотерапевт Инна Третьяк.

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