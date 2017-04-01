Психотерапевт: «Если мы даём волю разуму – он делает из нас невротиков, а потом и психотиков»

Новости Беларуси. Что значит «жить сердцем» и почему так надо делать, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Чтобы бороться с депрессией, говорят, нужно иногда отпустить вожжи, пойти на поводу своих желаний: съесть не одно пирожное, а упаковку, или торт. Заняться тем, чем ты мечтал заняться, хотел очень, но, по ряду причин, сдерживался. Это вот является какой-то профилактикой депрессии? Лекарством?

Инна Третьяк, врач-психотерапевт:

Если тебе хочется – у тебя уже не депрессия. При депрессии ничего не хочется. Уже никакой мотивации нет, никаких поползновений ни к чему. То есть, всё – нет сил. Обессиленный человек, обессиленная нервная система. По поводу эндорфинов. Вы сказали: пирожное, шоколад. Конечно. Гормон счастья, гормон радости – эндорфины никто не отменял. Пожалуйста, кушайте.

Но только знать, какой шоколад кушать, в каком количестве – во всём хороша мера.

Мера – это, как раз, когда мы чётко знаем своё количество, чтоб оно не перешло в другое качество.

Олег Степанюк:

Решая одну проблему, мы столкнёмся с решением другой.

Инна Третьяк:

Конечно. Во всём хороша мера и золотая середина.

Олег Степанюк:

Вы, как практик, считаете, что, всё-таки, людям иногда нужно отпустить вожжи и дать себе какую-то слабину? Не слабину, а просто пойти вслед своим желаниям?

Инна Третьяк:

Я могу сказать следующее: тело выше разума. И недаром говорят на Востоке: «Живите сердцем, господа». Сердце – это, как раз-таки, и есть вот эта золотая середина, которая нам подсказывает, что нам делать. Интуитивно подсказывает.

Потому что разум – эгоист, упрямый.

И он хочет всем управлять и, вообще, всё заполонить. И, если мы даём волю разуму – он делает из нас невротиков, а потом и психотиков. Сошёл с ума – это, когда очень много разума. А природа любит золотую середину. Поэтому, если тело просит. Есть целые науки – телесно-ориентированная психотерапия, например. Когда мы через слушание своего тела и работу с желаниями, или с эмоциями, или с чувствами – через телесные какие-то прикосновения или просто понимая, что тело хочет, исключаем психологическую проблему. Такая психотерапия есть, такие техники есть. Поэтому тело очень важно в нашей жизни. Это – храм души. И мы должны за ним следить, должны его слушать. В общем, должны учитывать его мнение. Но разум тут должен быть помощником. Поэтому вот и говорят, что разум должен быть сердечным, а сердце должно быть разумным. И вот, когда мы к такой гармоничности придём, тогда вот, действительно, мы будем радоваться жизни. Если это самостоятельно можно, но это – огромная кропотливая работа над собой, то честь и хвала нам. И, вообще, здоровье – это прерогатива самих членов нашего общества. Врачи лишь помогают. А у нас, к сожалению, решают, что: «Вот я отдаю своё здоровье в твои руки, а ты делай с ним, что хочешь». Нет, это неправильная постановка вопроса. Поэтому, если человек занимается самостоятельно своим здоровьем, тогда он может ответить на все вопросы. А, если не может – значит, есть специалисты, к которым можно прийти. И нам помогут.