Ветеран войны: «Мы были убеждены в том, что наша Красная армия всех сильнее»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Федор Фещенко, участник Великой Отечественной войны и освобождения Беларуси:

Самые первые воспоминания о войне – это не те, когда напали на нас, а когда я начал активную деятельность как участник Великой Отечественной войны. А начал я ее на трудовом фронте. Когда началась война, я находился на Среднем Урале, недалеко от Нижнего Тагила.

Мы были убеждены в том, что наша Красная армия всех сильнее, как это в песнях пелось. Мы так и думали. И мы, подростки… Но взрослые понимали уже по-другому. Они понимали, что предстоят очень большие трудности и испытания. Мои родители не говорили о войне, но я чувствовал их беспокойство так же, как и все остальные.