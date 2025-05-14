Юноша пробирался к немцам и узнавал ценные данные. Рассказываем о подвигах Героя СССР

Станьковская средняя школа гордо носит имя Героя Советского Союза Марата Казея, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. О подвиге этого юного парня знает буквально каждый в нашей стране. Судьба 13-летнего мальчугана – яркая и героическая, вспыхнула резко, но так же безжалостно и погасла. Наравне со взрослыми патриот участвовал в боевых операциях, пробирался к немцам, узнавал ценные данные. Всегда был находчив и смел. А помогал в этом его неизменный боевой товарищ Орлик – лошадь.
Полина Лепешко, заместитель директора Станьковской средней школы им. Марата Казея:
В 1943 году благодаря своему товарищу боевому он смог спасти весь свой отряд. Когда они возвращались с боевого задания, путь лежал через поле, которое полностью обстреливалось немцами. Сначала хотел идти капитан, однако Марат Казей сказал: «Вы большой, вас увидят и расстреляют, а я на Орлике быстро проскочу». Капитан не хотел этого разрешать, однако Марат Козей запрыгнул на своего Орлика, пробрался сквозь это поле, не задев ни одной пули, позвал на помощь, отряд был спасен.
Один из ценных экспонатов музея – это школьная парта из класса Марата Казея. Предполагается, что до военных событий именно за ней он мог сидеть.
Подробности в видео.