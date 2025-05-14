Юноша пробирался к немцам и узнавал ценные данные. Рассказываем о подвигах Героя СССР

Станьковская средняя школа гордо носит имя Героя Советского Союза Марата Казея, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. О подвиге этого юного парня знает буквально каждый в нашей стране. Судьба 13-летнего мальчугана – яркая и героическая, вспыхнула резко, но так же безжалостно и погасла. Наравне со взрослыми патриот участвовал в боевых операциях, пробирался к немцам, узнавал ценные данные. Всегда был находчив и смел. А помогал в этом его неизменный боевой товарищ Орлик – лошадь.

Полина Лепешко, заместитель директора Станьковской средней школы им. Марата Казея:

В 1943 году благодаря своему товарищу боевому он смог спасти весь свой отряд. Когда они возвращались с боевого задания, путь лежал через поле, которое полностью обстреливалось немцами. Сначала хотел идти капитан, однако Марат Казей сказал: «Вы большой, вас увидят и расстреляют, а я на Орлике быстро проскочу». Капитан не хотел этого разрешать, однако Марат Козей запрыгнул на своего Орлика, пробрался сквозь это поле, не задев ни одной пули, позвал на помощь, отряд был спасен.