Почему женщины более устойчивы к стрессам?

Новости Беларуси. Какие преимущества есть у слабого пола, рассказали в программе «Большой город».
Олег Степанюк, СТВ:
Миф или реальность – что женщины более стрессоустойчивы, чем мужчины?
Инна Третьяк, врач-психотерапевт:
Да, реальность. У женщины так устроена гормональная система. Она – мама. Она – мать, она должна выносить и родить новую жизнь. И поэтому она должна всё преодолеть, и её гормоны, тот же окситоцин – он даёт возможность именно вот к преодолению всех трудностей, всех невзгод. То есть, конечно, она – более выносливая. Более стрессоустойчивая.
Потому что она отвечает не только за себя, она отвечает за ребёнка.
А, как правило, часто и мужчины бывают тоже детьми. Потому что хочется тоже какого-то внимания, какой-то ласки, какой-то заботы. Поэтому женщина обязана просто быть более сильной.
Олег Степанюк:
То есть, об этом позаботилась природа?
Инна Третьяк:
Природа, конечно.
Психотерапевт Инна Третьяк: «Не надо ничего усложнять, заморачиваться, надо просто жить»