Почему женщины более устойчивы к стрессам?

Новости Беларуси. Какие преимущества есть у слабого пола, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Миф или реальность – что женщины более стрессоустойчивы, чем мужчины?

Инна Третьяк, врач-психотерапевт:

Да, реальность. У женщины так устроена гормональная система. Она – мама. Она – мать, она должна выносить и родить новую жизнь. И поэтому она должна всё преодолеть, и её гормоны, тот же окситоцин – он даёт возможность именно вот к преодолению всех трудностей, всех невзгод. То есть, конечно, она – более выносливая. Более стрессоустойчивая.

Потому что она отвечает не только за себя, она отвечает за ребёнка.

А, как правило, часто и мужчины бывают тоже детьми. Потому что хочется тоже какого-то внимания, какой-то ласки, какой-то заботы. Поэтому женщина обязана просто быть более сильной.

Олег Степанюк:

То есть, об этом позаботилась природа?

Инна Третьяк:

Природа, конечно.