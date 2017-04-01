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Почему женщины более устойчивы к стрессам?

01 апреля 2017 18:07
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Новости Беларуси. Какие преимущества есть у слабого пола, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Миф или реальность – что женщины более стрессоустойчивы, чем мужчины?

Инна Третьяк, врач-психотерапевт:
Да, реальность. У женщины так устроена гормональная система. Она – мама. Она – мать, она должна выносить и родить новую жизнь. И поэтому она должна всё преодолеть, и её гормоны, тот же окситоцин – он даёт возможность именно вот к преодолению всех трудностей, всех невзгод. То есть, конечно, она – более выносливая. Более стрессоустойчивая.

Потому что она отвечает не только за себя, она отвечает за ребёнка.

А, как правило, часто и мужчины бывают тоже детьми. Потому что хочется тоже какого-то внимания, какой-то ласки, какой-то заботы. Поэтому женщина обязана просто быть более сильной.

Олег Степанюк:
То есть, об этом позаботилась природа?

Инна Третьяк:
Природа, конечно. 

Психотерапевт Инна Третьяк: «Не надо ничего усложнять, заморачиваться, надо просто жить»

# общество # Консультация психолога

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