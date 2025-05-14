Война началась, когда ей было 2 года. Бывшая узница концлагеря «Шяуляй» рассказала, как выживали во время оккупации

Дреманович Нина Александровна застала войну совсем маленькой, двухлетней девочкой. Поэтому помнит совсем мало, но обрывки и отголоски войны накрепко запечатлелись в памяти, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Нина Дреманович, бывшая малолетняя узница литовского лагеря «Шяуляй»:

Немцы приехали, дом сожгли и нас повезли куда-то, нас было трое: два брата и я. Там я ничего не помню, только помню, когда мы ехали оттуда на какой-то повозке, самолеты летели, бомбили, нас мама в канаве прятала.

По воспоминаниям пленных лагеря «Шауляй», ежедневно им выдавали около 100 граммов хлеба в день и сомнительного цвета воду. Впрочем, яства в других лагерях мало чем отличались. Литовским гражданам запрещалось подходить и тем более разговаривать с заключенными по ту сторону колючей проволоки. Но несмотря на строжайшие правила, некоторые тайком проносили продукты. Так и прошло время.

Когда вернулись домой, не знает, но помнит то чувство легкой радости и окутывающего все внутри страха. Вместе с матерью отправились к бабушке в Псковскую область, за километр до родного дома, вернее – пепелища – то, что от него осталось. Поэтому ютились все вместе в шалаше.