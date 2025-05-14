Постоянно забирали детскую кровь для военных – воспоминания бывшей малолетней узницы концлагеря

Дзержинский район – край партизанский. Уже с первых дней Великой Отечественной здесь началось активное сопротивление, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Партизаны взрывали мосты, железные дороги, атаковали гарнизоны. В 1940-е здесь дислоцировалось пять бригад, в которые входили около 10 тысяч бойцов. Нейч Розалия Ивановна – 1930 года рождения. Когда первые военные события раскатистым грохотом прокатились по стране, девочке было только 11 лет. Отец семейства среагировал сразу. Беременную супругу и двух дочерей попытался вывезти из окруженного Дзержинска и отправить в Могилевскую область, но по пути их остановили немцы и сообщили – туда нельзя, там уже не ваша территория.

Розалия Нейч, бывшая малолетняя узница немецкого концлагеря:

Он знал эту местность, он все равно отвез нас кругом, по лесам, привез к себе на Родину. Там мы жили до конца войны. Мы детьми были, собирали ягоды, грибы, этим мы и жили. Мама брала корзину грибов и ягод, несла немцам, меняла, чтобы кусок хлеба дали. Вот так и крутились. Вскоре отец отправился на фронт. Деревня, где остановилось семейство, была под наблюдением карателей. Но на местных жителей внимание они не обращали – те вели себя тихо, да и партизаны особо не появлялись. Поэтому злость на население немцы не срывали. Однако в такую, казалось бы, тихую и спокойную жизнь беда все-таки ворвалась. В один день Розалия Ивановна вместе с ровесницами гуляла по лесным тропам. Дети, как им и положено в эти годы, бегали и резвились. Это не понравилось фашистам. Розалия Нейч:

Нас бы никто не знал, но дети галдели, нас услышали, забрали и отправили в лагерь, где распределяли. Так нас отправили в Германию.