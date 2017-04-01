«Человек начинает часто болеть или не высыпаться»: чем ещё опасно переутомление?

Новости Беларуси. Какой отпечаток на психику человека накладывает жизнь в мегаполисе, рассказали в программе «Большой город».

Инна Третьяк, врач-психотерапевт:

Накладывает именно тем образом, если человек не умеет управлять своей реальностью. Изначально есть такое понятие «стресс». И он воздействует на все органы и системы, и, в первую очередь, на иммунитет. Если человек хаотично движется в этом большом городе. Изначально он может, во-первых, никуда не успеть. А во-вторых, он может расстроиться, если, допустим, это связано с какими-то опозданиями на работу, с какими-то некорректными моментами на той же работе, потому что львиную долю времени мы проводим на работе.

И, если говорить о психологии человека, то любой нормальный человек хочет понравиться.

Понравиться сослуживцам, понравиться своим клиентам или пациентам, понравиться начальству – в общем, понравиться. И это – нормально. Если не выходит за рамки. Вот, когда это начинает выходить за рамки, тогда начинаются всевозможные тревожности. Так называемое истощение нервной системы. Конечно, не новинка то, что нашим организмом управляет центральная нервная система – как остов, как стержень – она регулирует все процессы. Так вот, когда идёт переутомление, истощение, то человек становится апатичным, становится тревожным, раздражительным, и даёт сбой именно иммунитет – человек начинает часто болеть. Или не высыпаться. Самое страшное наказание – лишением сна. Самая страшная пытка была – лишение человека сна. Поэтому, если говорить о том, может ли человек регулировать, вообще, свой ритм жизни в этом большом городе – не просто может, он обязан это делать. Потому что здоровье нации – в руках самой нации.