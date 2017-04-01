«Оставить весь негатив на работе – закрыл дверь и забыл». Психотерапевт о том, как снять стресс

Новости Беларуси. О том, как нужно переключаться, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Большой город богат всякими раздражающими факторами, начиная от раннего подъёма на работу, добраться до работы, на работе не всегда день проходит ровно и благополучно, потом обратная дорога домой, стояние в очереди на кассу в магазинах – это всё вызывает какое-то раздражение, накапливающееся. Миф или реальность: если покричать, поскандалить – то это такой открываешь клапан, выпускаешь пар, тебе становится легче. То есть, получается такая крикотерапия. Это, действительно, так? Или нет?

Инна Третьяк, врач-психотерапевт:

Есть такое понятие «крикотерапия», но есть ещё понятие «культура поведения». Человек ни в чём не виноват, если у тебя сдают нервы. Это – нормальное состояние, если брать первую, вторую сигнальную систему по Павлову. Это – нормальное состояние, что мы накапливаем эти стрессы. Конечно же, от них нужно избавляться, но избавляться как? Нужно знать время, нужно знать место.

Самая лучшая гармония в жизни – это природа.

Пожалуйста, Вы можете заниматься той же крикотерапией, но идите на природу.

Олег Степанюк:

То есть, снять раздражительность может любой человек? Это просто надо немножко над собой поработать?

Инна Третьяк:

Переключиться. Оставить весь негатив на работе.

Вот закрыл дверь и забыл.

Олег Степанюк:

То есть, работай на работе, живи вне работы.

Инна Третьяк:

Всему своё время и место.