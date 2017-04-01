«Любой стресс можно выходить». Как движение и запахи избавляют от грусти

Новости Беларуси. Чем заняться, чтобы избавиться от стресса, рассказали в программе «Большой город». Депрессию ошибочно считают болезнью современности. Еще Гиппократ описывал ее как меланхолию. Своим пациентам он рекомендовал тёплые ванны и массаж. А родственникам больного – «всячески его ободрять и веселить».

Но у Насти времени на массаж нет. На её хрупких плечах быт, трое маленьких детей и проблемы с мужем.

Анастасия Колосовская:

На данный момент я чувствую, наверное, усталость, чрезмерную ответственность, груз, страх

Уже давно доказано, что молодые мамы – одна из самых подверженных депрессии групп. И, если помощь близких не подоспеет вовремя, грусть и отчаяние надолго поселятся в сердце матери. А для отдыха ей, на самом деле, надо совсем немного. Анастасия Колосовская:

Я отдыхаю, становлюсь счастливее тогда, когда мне удаётся провести время вне дома, без детей. Когда я могу уделить время лично себе, заняться своей внешностью, своим развитием. Вот это меня делает более счастливой. Я наполняюсь таким образом Выбраться из дома без детей Насте удается нечасто. Но сегодня мы пригласили её на эксперимент: будем лечить грусть запахами.



Екатерина Аллен, ароматерапевт:

Ароматерапия – один из прекраснейших методов для того, чтобы корректировать депрессивные состояния. В первую очередь, конечно же, будем говорить об апельсине и лимоне. Это – самые популярные масла. Они очень хорошо корректируют эмоциональное состояние. Они его выравнивают, они его делают спокойным.

Сейчас перед Настей множество бутылочек с эфирными маслами: хвойными, цитрусовыми, пряными, цветочными. Из них она должна выделить те, что нравятся ей больше остальных. Глядя на её выбор, ароматерапевт делает первые выводы. Екатерина Аллен, ароматерапевт:

В данном случае, Вам, всё-таки, хочется поддержки, и насколько я вижу, Вы себя очень одиноко чувствуете. То есть, Вы чувствуете себя с ними очень брошенной. Как будто бы вокруг Вас ледяное поле – и никого



Из выбранных Настей масел для нее создается персональный аромат. Парфюмер утверждает, что композиция начнёт работать с первого нанесения. Главное, не забывать пользоваться регулярно. Кроме того, духи можно использовать и для ароматизации помещения. Тогда и атмосфера в доме улучшится.

Анастасия Колосовская:

Это было здорово, это было очень искренне. Я считаю, что, как один из способов, чтобы получить позитивные эмоции, чтобы наслаждаться жизнью, я думаю, что это можно использовать По всему миру от депрессии страдает 350 миллионов человек. И это – только приблизительные данные. Причин тому называют множество, а вот, что касается профилактики, то здесь мнения ученых сходятся. Первым делом советуют физическую активность. Будь то плавание, йога или танцы.



Ирина Сентюрова, инструктор по скандинавской ходьбе:

Знаете, у психологов, у психиатров, психотерапевтов есть шикарная фраза: «Любой стресс можно выходить». И одна из возможностей лечения стрессовых ситуаций – это именно прогулки на свежем воздухе.

На первый взгляд кажется, что скандинавская ходьба – это слишком просто, и, значит, малоэффективно. Но, на самом деле, она тренирует около 90% всех мышц. Уменьшает давление на колени и позвоночник и возвращает к полноценной жизни людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Ирина Сентюрова, инструктор по скандинавской ходьбе:

Очень много есть интересных случаев, когда, вот, особенно, вечерние группы – приходят люди после работы, приходят уставшие.