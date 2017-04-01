«Нервная система истощена? Нужно просто её накормить». Психотерапевт о полезных продуктах

Новости Беларуси. Как избавиться от тревоги и раздражительности, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Если человека очень долго не покидает чувство тревожности, не ведёт ли оно к депрессии?

Инна Третьяк, врач-психотерапевт:

Если говорить о тревожности – это значит истощение нервной системы. Вообще, нашему организму нужно очень мало. Ему не нужна та пища, которую мы кушаем. Потому что, в принципе, мы тешим свои рецепторы.

Клетке нужно очень мало – ей нужна качественная вода, биодоступная она называется.

Ей нужны витамины, ей нужны аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, микроэлементы, минералы. Всё! Это называется «культура питания». Точно так же есть культура общения, культура самой жизни. То есть, когда мы видим свою суть, когда мы понимаем, чего мы хотим, мы свою жизнь простраиваем так, чтобы испытывать радость в каждом моменте. Даже во время экзаменов. Понятно, что будет лёгкий стресс, но это должно быть в виде куража. И, когда ты понимаешь, что ты уже перешагнул эту черту, когда это у тебя уже не кураж, а у тебя всё ходуном ходит – значит, нервная система истощена. Просто накормить. Я уже говорила о витаминах, минералах, микроэлементах. И, конечно же, правильный режим дня никто не отменял.