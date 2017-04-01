«Слово «психо» – это душа, а не ярлык и не диагноз». Почему не нужно бояться идти к психотерапевту

Новости Беларуси. Как поход к специалисту по ментальным проблемам предотвращает физические заболевания, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

На Ваш взгляд, нет ли у нас, минчан, если можно так выразиться – психофобии? Когда обратиться к специалисту, особенно, по таким богемным болезням – какие-то депрессии, страхи. Давление, температура – это да. Нет ли какого-то предубеждения, когда человек по каким-то своим причинам стесняется, не хочет обратиться к специалисту – психотерапевту, психиатру?

Инна Третьяк, врач-психотерапевт:

К сожалению, есть. На самом деле, это – просто отсутствие культуры. Или это – просто незнание элементарных вещей. Потому что, если говорить о загранице, то там, в первую очередь, имеют личного психоаналитика – там у них это так называется. Или психотерапевта, если попроще сказать. Почему? Потому что состояние легче предупредить, чем потом лечить. Потому что – что такое болезнь? Те же причинно-следственные связи. А следствие когда? Когда причина разыгралась. А что такое причина? Это те же симптомы, синдромы, а потом уже болезнь. Так вот легче это всё предупредить. И, если понимать, что слово «психо» – это душа, а не ярлык и не диагноз, и тело – это храм души, то, как вы думаете, что первое засигналит? Тело или душа? Конечно, душа. Душа засигналит.

А, если уже болезнь пришла в тело, то это уже поздно, это уже надо бить в колокола.

Вот есть целая группа таких заболеваний, только, может, лет 20, как их обнародовали и, в принципе, поместили в классификацию отдельную. Это – психосоматические расстройства. Раньше такого не знали. Раньше были отдельные заболевания: тревога, депрессия, ипохондрия и так далее. А сейчас целая группа психосоматических расстройств. Это, когда тело совершенно здорово и пациент ходит по всем врачам, всех узких специалистов обходит, и у него ничего не находят. Потому что точка приложения – это не физическое тело. А точка приложения – это эмоции, чувства. Мысли. То есть, «психо» – твоя душа.

Олег Степанюк:

То есть, все болезни от головы.

Инна Третьяк:

Конечно. Все болезни от нервов, говорят. Так вот, начинать надо со своей души. Так называемый ликбез проводим с населением по поводу того, что не надо бояться того, что со словом «психо» – психолог, психотерапевт, иногда, может быть, даже надо к психиатру прийти, если это, допустим, какие-то зависимости. Потому что психиатр-нарколог занимается разного рода зависимостями. То есть, бояться этого не надо, потому что это ж мы себе помогаем. Какие-то нюансы можно всегда решить, если человек боится права потерять или ещё что-то.

Гораздо страшнее потерять себя.

Себя нужно найти. И, в принципе, мы всю жизнь это и делаем. Мы ищем себя.